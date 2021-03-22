منصة استثمارية لـ«لوتاه لتطوير العقارات» تتلقى 3000 استفسار في شهرين

المصدر: دبي - البيان

تلقت منصة «ريل شير»، وهي منصة استثمارية تابعة لشركة لوتاه لتطوير العقارات تتيح الامتلاك الجزئي للعقارات، ما يزيد عن 3000 استفسار خلال شهرين، ما يؤكد زيادة الطلب على الاستثمار في السوق العقاري بالإمارات.

وفي إطار التزام الشركة بتحديث الطرق الاستثمارية وتوفير فرص الاستثمار العقاري أمام كافة فئات المستثمرين، تتيح منصة «ريل شير» للمستثمرين من داخل وخارج الدولة فرصة الامتلاك الجزئي للعقارات ابتداءً من 5000 درهم فقط، والحصول على عوائد استثمارية تتراوح بين 6-9 %.

وقال أراش دارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة لوتاه القابضة: لاقت منصة «ريل شير» إقبالاً لافتاً من المستثمرين من جميع الفئات لأنها وضعت حلولاً للعوائق الرئيسية في الاستثمار العقاري مثل تأمين دفعة أولى كبيرة وقروض عقارية شهرية.

ومع وجود هذه المنصة، أصبح لدى أي شخص الآن فرصة للاستثمار في أحد الأصول التي يمكن أن تحقق دخلاً مستمراً.

وقال راسل أوين، مدير العمليات في شركة لوتاه لتطوير العقارات: تتيح منصة «ريل شير» سهولة شراء وإدارة وبيع العقارات في دبي.

كما تتيح للمستثمرين فرصة الامتلاك الجزئي لعقار برأس مال صغير ودون مواجهة أية صعوبات في إدارته، الأمر الذي يسهل الاستثمار في السوق العقاري، والذي قد لا يكون في متناول الجميع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمالكي المنازل إدراج عقاراتهم في المنصة وإتاحتها للاستثمار.

وإلى جانب الفرص الاستثمارية التي تتيحها منصة ريل شير، بدأت شركة لوتاه لتطوير العقارات بعرض عقاراتها على المنصة حيث أضافت «ليفينج جاردن»، وهو مجمع سكني يضم أكثر العقارات المرغوبة في قرية جميرا الدائرية التي تقدم مرافق ذات طراز عالمي. وجاء إطلاق منصة ريل شير تماشياً مع مبادرة «استثمر في دبي» التي تهدف إلى توفير فرص استثمارية متنوعة للمقيمين بالإمارات، وبالتالي ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز