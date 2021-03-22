ترسية مناقصات بقيمة 4.1 مليارات دولار في البحرين 2020

المصدر: المنامة- البيان

أعلنت البحرين عن ترسية مناقصات بقيمة تصل إلى 4.1 مليارات دولار (1.55 مليار دينار بحريني) من خلال طرح مجلس المناقصات والمزايدات 1688 مناقصة في عام 2020.

وتصدر قطاع النفط والغاز قائمة الترسيات من حيث قيم المناقصات المرساة بإجمالي يقدر بـ 1.6 مليار دولار (598.1 مليون دينار)، يليه قطاع الإنشاءات والاستشارات الهندسية بقيمة تقدر بـ 875.7 مليون دولار (330.1 مليون دينار).

كما بلغ إجمالي قيمة المناقصات المرساة في قطاع الطيران 638.2 مليون دولار (240.6 مليون دينار)، يليه قطاع المواد والمعدات بقيمة 606.1 ملايين دولار (228.5 مليون دينار)، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمناقصات المرساة في قطاع الخدمات والمزايدات والاستثمار 424.8 مليون دولار (160.1 مليون دينار بحريني).

وشهدت المناقصات الصحية زيادة كبيرة في عدد وقيمة المناقصات مقارنة بالعام السابق، حيث منحت وزارة الصحة 137 عطاءً بقيمة 298.1 مليون دولار (112.4 مليون دينار بحريني) في العام 2020 مقارنة بـ 93 مناقصة تقدر قيمتها بنحو 123.8 مليون دولار (46.7 مليون دينار بحريني) في عام 2019، بزيادة بنسبة 140% في قيمة المناقصات. وتُعزى هذه الزيادة في الإنفاق إلى استجابة البحرين السريعة لـمواجهة جائحة COVID-19.

وتصدرت شركة تطوير للبترول كأعلى الجهات من حيث قيم المناقصات التي تم ترسيتها في عام 2020 بقيمة 1.5 مليار دولار (555.5 مليون دينار) لعدد 153 مناقصة، تلتها شركة طيران الخليج بقيمة 635 مليون دولار (239.4 مليون دينار) لـ 171 مناقصة، ثم هيئة الكهرباء والماء بقيمة 509.2 ملايين دولار (192 مليون دينار) لـ 241 مناقصة، تلتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بقيمة 329.4 مليون دولار (124.2 مليون دينار) لـ 240 مناقصة، ثم وزارة الصحة بقيمة 298.1 مليون دولار (112.4 مليون دينار) بـ 137 مناقصة.

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