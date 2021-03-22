سيسكو: نشاطات تعدين العملات الرقمية أثرت سلباً على 69% من العملاء في 2020

المصدر: دبي- البيان

نشرت سيسكو امس تقرير «أمان أنظمة المواقع»، الذي حلل النشاطات والتهديدات المتعلقة بالمواقع الضارة التي حدثت بين شهريّ يناير وديسمبر 2020.

ودرس التقرير بيانات Cisco Umbrella وهي منصة أمان الشبكة القائمة على السحابة لدى الشركة، ووجد أن برمجيات تعدين العملات الرقمية أثرت سلبياً على الغالبية العظمى من العملاء (69%) في عام 2020.

مما أدى إلى توليد كميات كبيرة من نشاطات المواقع الخبيثة التي استنفذت موارد الحوسبة الثمينة.

ووجد تقرير «DNS Threat Analysis» الذي يعالج 620 مليار طلب لأسماء المواقع الإلكترونية يومياً حول العالم أنه في الفترة بين يناير وديسمبر 2020 شهد حوالي 90% من الشركات محاولة مستخدم واحد على الأقل الاتصال بموقع احتيال إلكتروني على الأرجح عن طريق النقر على رابط في رسالة بريد إلكتروني.

ومن ضمن نتائج هذه النشاطات: 70% من الشركات لديها مستخدمون وصلتهم إعلانات الاحتيال. علاوةً على ذلك، واجهت 51% من الشركات نشاطات متعلقة ببرامج الفدية.

واكتشف 48% آخرون محاولات لسرقة المعلومات عبر البرامج الضارة. وإلى جانب تعدين العملات الرقمية، سلط التقرير الضوء على أبرز اتجاهات التهديدات التي واجهتها الشركات خلال عام 2020 ومن المرجح أن تواجهها هذا العام.

وكانت وتيرة نشاطات التصيد الاحتيالي مستقرة إلى حد ما على مدار العام باستثناء ديسمبر الذي شهد زيادة بنسبة 52% في فترة الأعياد.

من جانبها، بدأت فيروسات حصان طروادة العام بقوة. وسيطر خلال العام نوعان أساسيان من برامج الفدية هما: Sodinokibi وRyuk.

وقال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: تعد فكرة العمل الجماعي في مشهد التهديدات المنتشرة اليوم منطبقة على التهديدات بشكل فعليّ.

حيث تستفيد الهجمات الأكثر انتشاراً اليوم من مجموعة متنوعة من التهديدات في مراحل مختلفة. وإذا وجدت تهديداً واحداً داخل شبكتك، فمن الأفضل أن تتحقق من التهديدات التي تمت ملاحظتها أثناء العمل في الوقت ذاته وأن تتخذ الإجراءات الاحترازية لمنعها من التسبب بمزيد من الأضرار.

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