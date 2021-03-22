«العين الأهلية للتأمين» تضيف مزايا جديدة لخطة «فوكس» للتأمين الصحي للشركات الصغيرة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت اليوم شركة العين الأهلية للتأمين إضافة مزايا جديدة لخطة التأمين الصحي «فوكس» المتخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات .

والتي تقدمها بالتعاون مع شركة إيتنا انترناشونال، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الشركتين لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية البدنية والنفسية للعملاء لمواجهة التحديات الصحية في ظل جائحة كوفيد - 19.

وتشمل مزايا الرعاية الصحية الجديدة التي أضيفت إلى برنامج «فوكس» للتأمين الصحي، الرعاية الصحية النفسية للمرضى الداخليين والخارجيين والعلاج النفسي للمرضى الذين يعانون حالات طبية ليست طارئة.

بالإضافة إلى التوسع في تغطية علاج المرضى الداخليين والخارجيين والرعاية اليومية للحالات الطارئة، وكذلك التغطية التأمينية لزراعة الأعضاء (الكلى، البنكرياس، الكبد، القلب أو الرئة وأي علاج ذي صلة).

وقد أطلقت الشركة خطة «فوكس» للرعاية الصحية أوائل العام الماضي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للعملاء، بناءً على دراسة استقصائية حول متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة من برامج التأمين الصحي.

والتي أظهرت تركيز احتياجات الشركات على توفير خدمات الدعم الصحي النفسي وبرامج العافية والحياة الصحية مع مراعاة التكاليف.

وقال محمد مظهر حمادة المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين: تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 94% من مجموع الشركات العاملة بالدولة.

وحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد فإن مجموع العاملين في هذه الشركات يشكل نحو 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص.

ولذلك، تحرص شركتا العين الأهلية للتأمين وإيتنا انترناشونال على توفير منتجات تأمين صحي تلبي احتياجات هذه الشركات.

والتي تختلف عن متطلبات الشركات الكبرى من برامج الصحة والعافية للموظفين، ويعكس ذلك الاستجابة الملحوظة لخطة «فوكس».

وأكد مواصلة الجهود والاستراتيجيات الفاعلة لتوفير أفضل خطط تأمين صحي شاملة ومرنة وتحقق الكفاءة المادية للعملاء في الإمارات.

وقال ديفيد هيلي الرئيس التنفيذي - أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة إيتنا انترناشونال: سلطت جائحة كوفيد - 19 الضوء على ضرورة تعزيز خدمات الرعاية الصحية عالمياً.

والحاجة إلى دعم شركات التأمين لاحتياجات المؤسسات من تغطية التأمين الصحي وفقاً لتداعيات هذه الأزمة، إلى جانب تعزيز نوعية الخدمات الصحية المقدمة للعملاء لتشمل الرعاية الصحية النفسية واختبار وعلاج ولقاحات فيروس كوفيد - 19، ونظراً للمتغيرات التي تفرضها أزمة الوباء عالمياً، حرصنا على عمل دراسة شاملة لاحتياجات الشركات والعملاء كافة وجاء منتج «فوكس» تلبية لهذه المتطلبات الجديدة.

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