«طلبات الإمارات» تزيد مُعدّل تسوية المدفوعات للشركاء إلى مرتين أسبوعيّاً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «طلبات»؛ المنصة الإقليمية لتوصيل الطعام والبقالة، عن تحديثٍ جوهري لصالح شركائها من المطاعم والمتاجر.

فبدايةً من هذا الشهر، سيزداد مُعدّل تسوية المدفوعات المالية ليكون مرتين أسبوعياً بدلاً عن النظام الحالي، الذي يُعدّ الأفضل في القطاع التجاري، والذي أعلنت عنه «طلبات» لشركائها في بداية فترة الجائحة، حيث كان يُتيح لهم استلام المدفوعات مرتين شهرياً.

وصُمّمَت هذه المبادرة لزيادة مُعدّلات السيولة النقدية، وللتأكيد على الالتزام الكامل لـ «طلبات الإمارات» لدعم شركائها ومساندتهم للنجاح في مشاريعهم خاصة خلال جائحة «كورونا».

وجاءت هذه المبادرة إثر عملية تقييمٍ شاملة للإجراءات الاستباقية التي يُمكِن أن تساعد بها الشركة المنظومة المَحليّة، وقد كانت نقطة السيولة النقدية موضِع اهتمامٍ كبير لدى العديد من الشركاء، وخصوصاً من قِبل المشروعات الصغيرة والمَحليّة في الإمارات.

وقال جيريمي دوتي؛ نائب المدير العام لمِنصَّة «طلبات الإمارات»: نعمل في «طلبات» لتوفير الدعم والمساعدة للمشاريع المحلية الإماراتية خلال ما نمر به من أوقاتٍ صعبة. لذا، جاءت مبادرة زيادة مُعدّل تسوية المدفوعات المالية إلى مرتين أسبوعيّاً، ما سيوفر مزيداً من المرونة والنمو للمنظومة بأكملها.

وأكد جيريمي دوتي أهمية دور روّاد الصناعة في دعم المشروعات المحلية والصغيرة خلال الوضع الرّاهن للسوق، وقال:

ندعو ونُشجّع روّاد القطاعات المختلفة لتبني القرارات التي تساهم في نمو منظومة عملهم، وطرح ما يلزم من التغييرات والتطويرات المُستدَامة لدعم جميع المشاركين في المنظومة. ونحن في «طلبات»، نعلم الإمكانات الهائلة للمشاريع الناشئة والصغيرة داخل الإمارات، ونرى ضرورة إنشاء منظومةٍ متكاملةٍ ليزداد نمو هذه المشاريع وتعمل بكامل طاقتها».

وعلاوة على زيادة مُعدّل تسوية المدفوعات المالية، فإن شركة «طلبات الإمارات» أعلنت عن سلسلةٍ من الإجراءات منذ بداية الجائحة تهدف لطمأنة الشركاء وضمان سلامتهم، بما في ذلك أدوات الوقاية الشخصية الإلزامية، وخدمة التوصيل اللاتلامسي، وتأجيل دفع العمولات، والتوصيل المجاني وغيرها، في سبيل تشجيع المستهلكين على الطلب من المتاجر والمشاريع المحلية خلال فترات الجائحة.

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