الإمارات تتصدر المنطقة في المسؤولية الاجتماعية للشركات

المصدر: دبي - البيان

تصدرت الإمارات المنطقة في مجال تبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك بناء على النتائج التي خرج بها التقرير السنوي الأول للمسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020، الذي أطلقته وكالة «سيسيرو وبيرناي» للعلاقات العامة بالشراكة مع «يوغوف»، المجموعة الدولية للأبحاث وتحليل البيانات.

واستهدف التقرير التعرّف إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات في عدد من الدول المختارة في دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام وشمال أفريقيا، وأظهرت النتائج حلول الإمارات والسعودية ومصر بالمراتب الأولى.

وتم اختيار 219 مديرًا تنفيذيًا وقائدًا للشركات من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الإمارات والسعودية ومصر والكويت والبحرين وعُمان والأردن ولبنان، وتونس، والجزائر، والمغرب، وتم انتقاؤهم بعناية لأهميتهم في القطاعات التي يعملون بها، وإسهاماتهم القيمة بها، بما في ذلك الطيران والسيارات والمصارف والتمويل والبناء والعقارات والرعاية الصحية والنقل والحكومة. وطُلب من المشاركين الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك في أعقاب تفشي جائحة «كوفيد19» لقياس مستوى الإدراك لدورها.

النتائج

صنف 82% من المشاركين الإمارات على أنها الدولة الأنشط في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتبين أن 62% من المشاركين في دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام مطلعون بشكل جيد على مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وقال 60% من المشاركين إنهم لن يتعاونوا مع شركات غير مسؤولة اجتماعياً. وقال 1 من كل 5 مسؤولين تنفيذيين إن الشركات التي تمتلك برامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات تبدو أكثر جاذبية في نظر الباحثين عن فرص العمل. وقام 80% من صانعي القرار في الإمارات بتغيير نظرتهم بشكل إيجابي إزاء المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال جائحة «كوفيد19».

وقال أحمد عيتاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة «سيسيرو وبيرناي» ورئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لا ننظر إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها مجرد مسؤولية أخلاقية نحرص على ممارستها ودعمها في وكالتنا، بل نرى فيها نهجًا لا يمكن لأي شركة العمل من دونه. وتكشف نتائج هذا التقرير عن أن الإمارات قدمت مساهمة كبيرة ورائدة لإدراكها أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث لعبت دورًا مهمًا خلال الوباء حتى الآن، ولا تزال تؤثر على كل فرد وشركة وقطاع على نطاق عالمي».

وتابع: نؤمن بشكل قاطع بأهمية تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات في مختلف القطاعات، ونفخر بأن الشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة يعملون على تحقيق أهداف «البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة». وتمثل نتائج التقرير شهادة على الثقة المتنامية بين العلامات التجارية والمستهلكين، ونشجع من جانبنا الشركات على أن تحذو حذوهم، والحفاظ على هذه العلاقات، والعمل على رعايتها لمواصلة دعم موظفيها ومجتمعاتها والناس عمومًا.

تأثير إيجابي

وقال ستيفان شكسبير، الرئيس التنفيذي لشركة «يوغوف»: تتمثل أهمية هذه التقارير في إلهام الشركات للحفاظ على المسؤولية الاجتماعية، لتظل مكونًا أساسيًا ضمن خططها. ويسعدنا أن نلمس تأثير هذه الممارسات ودورها الإيجابي في الإمارات، إذ يشير بحثنا إلى أنها باتت تمثل جزءًا أساسيًا من ثقافة الشركات والعاملين فيها. ولاحظنا أن كبار صانعي القرار في هذه الأسواق يتمتعون بمستوى جيد من المعرفة والفهم لهذه المسؤولية، لاسيما وأن العديد منهم يعتقدون أنها تعزز الثقة في الشركات، ويؤكدون أنهم لن يشتروا منتجات من شركات غير مسؤولة اجتماعيًا.

تغيير

أدى انتشار الوباء إلى تغيير طريقة إدارة الأعمال بشكل فعال، وتمت إضافة المزيد من الأسئلة إلى التقرير. وطلب من المشاركين الإجابة عن أسئلة حول كيفية تأثير انتشار (كوفيد19) على جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات أو ميزانياتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكشفت النتائج عن أن معظم المديرين التنفيذيين ينتابهم شعور إيجابي تجاهها، حيث قال 46% منهم إنهم سيعمدون إلى توسعة نطاق الأنشطة المتعلقة بها خلال 2021.

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