«كورونا» وراءنا ومؤشرات الربع الأول تفوق 2019

المصدر: دبي- البيان

أكد سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جائحة «كورونا» «كوفيد 19»، باتت وراءنا، وأن مؤشرات أداء الاقتصاد المحلي بمختلف القطاعات خلال الربع الأول من العام الجاري، أكثر من إيجابية، وتفوق معدلات ما شهدت الفترة المقابلة بعام ما قبل الجائحة 2019.

وأوضح أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتجميد الرسوم الحكومية حتى مطلع 2023، يعكس نهج دبي الدائم في دعم الشركات، والوقوف بجانبها، لزيادة العائد على أعمالها، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس جمارك دبي الاستشاري في 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، ومجموعات العمل والتجارة.

التجارة مع إسرائيل

وأضاف سلطان بن سليم، لدينا العديد من المؤشرات التي يتوقع أن تحفز الأعمال في دبي، وتضمن نموها، فقد سجلت المبادلات التجارية بين دبي وإسرائيل 1.7 مليار درهم، خلال الفترة الماضية من العام الجاري. ونتطلع إلى آفاق أكثر رحابة، سواء على صعيد التجارة البينية أو الاستثمارات المشتركة. ونلاحظ تدفق الشركات التجارية في إسرائيل على الشراء والاستيراد من دبي، بفضل فرق التكلفة، ورخص الأسعار، وسهولة الاستيراد، حيث تصل البضائع إلى إسرائيل في غضون 2-3 أيام فقط.

وقال إن لدينا تفاؤلاً حيال عودة العلاقات العالمية إلى طبيعتها، في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، كما أن المصالحة الخليجية، ستنعكس على دعم الأعمال بشكل كبير، خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى توقعات بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تفضل الشركات الأجنبية جودة ورفاهية الحياة في دبي.

متانة الملاءة المالية

وشدد على أن دبي، التي ترتبط تجارياً واقتصادياً مع أسواق تضم ملياري نسمة، تتمتع بملاءة مالية قوية، والأمر ينسحب على شركاتها الحكومية وشبه الحكومية، منوهاً في هذا الصدد، بأن شركة موانئ دبي العالمية، مستمرة في اقتناص الفرص، حيث زادت استثماراتها في القارة الأفريقية، وهو ما يؤكد التزام دبي ومؤسساتها الاقتصادية الرائدة، باستحداث وتنفيذ مشروعات، من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، حيث استثمرت الشركة مليار يورو (نحو 4.15 مليارات درهم)، بميناء داكار بالسنغال.

مذكرة تفاهم

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين جمارك دبي، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وقّعها راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد. وبموجب التعاون، سيعمل الطرفان على تشكيل لجنة لتنفيذ مبادرات، من شأنها أن تعزز صادرات دبي. وتنظيم ندوات وورش عمل لتعريف المصدّرين بمزايا حلول حماية الائتمان التجاري ضد مخاطر التخلف عن السداد، مع التركيز على الحلول التأمينية، والأدوات المالية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، كما سيعمل الطرفان على تسهيل وصول صادرات الشركات العاملة في دبي إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى توفير معلومات متعمقة حول السوق، وتقارير تقييم مخاطر الدول، لتسليط الضوء على المخاطر التجارية والسياسية، التي قد تواجهها هذه الشركات عند العمل في الأسواق الخارجية.

المؤتمر العالمي

وقال أحمد محبوب مصبح: تبذل جمارك دبي كل طاقاتها، وتوحد جهودها لدعم عملائها، وتعزيز دبي مركزاً عالمياً للتجارة، وهي ملتزمة بتقديم كافة أشكال دعم عملائها، شركائها في النجاح، لازدهار تجارتهم وزيادة العائد عليها، مشيراً إلى أن المؤتمر العالمي الخامس، الذي تستضيفه دبي، وتنظمه جمارك دبي، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك، ومنظمة الجمارك العالمية، سيناقش أفضل الفرص التجارية، وسيبحث آليات نمو التجارة، من خلال استشراف مستقبل التحولات التجارية، موجهاً الدعوة لجميع أعضاء المجلس الاستشاري، للمشاركة في مناقشات وجلسات المؤتمر.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: الشراكة الاستراتيجية مع جمارك دبي، من شأنها أن تعزز نمو المصدّرين في دبي، وتوسع أعمالهم في الأسواق الدولية. كما أنها تعزز جهودنا في تبنّي وتنفيذ مبادرات جديدة، تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال.

استراتيجية 2026-2021

واستعرضت جمارك دبي، خطتها الاستراتيجية الجديدة للفترة 2021 – 2026، محددة 9 أهداف رئيسة، تعمل على تحقيقها من أجل الوصول إلى 4 غايات أساسية لتطوير عملها خلال هذه الفترة:

★ الأولى: ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، من خلال تحقيق أول هدفين من أهدافنا الاستراتيجية، وهما ضمان كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الاستهداف والتفتيش الجمركي.

★ الثانية: توفير تجربة استثنائية للفئات المعنية المستفيدة من العمل الجمركي، عبر تحقيق الهدفين الثالث والرابع، وهما تقديم خدمات استباقية تخصصية، وريادة الجمارك المستدامة عالمياً.

★ الثالثة: العمل على بناء تجربة وظيفية استثنائية، من خلال تحقيق الهدف الخامس للخطة، وهو تعزيز ثقافة الأداء الاحترافي، وكذلك الهدف السادس، وهو تعزيز المؤسسة المعرفية، والسابع المتمثل في تطوير ثقافة عمل أصيلة.

★ الرابعة: العمل على ضمان الأداء المالي الكفؤ، عبر تحقيق الهدفين الثامن والتاسع للخطة، وهما تعزيز الاتفاق الكفؤ، وتعزيز الإيرادات. وتم وضع هذه الخطة على أساس 5 موجهات رئيسة، جوهرها الرؤية المستقبلية غير التقليدية، القائمة على التحولات الرقمية والرشاقة المؤسسية والابتكار.

خدمة جديدة

واستعرضت جمارك دبي مبادرتها الجديدة، خدمة «تقارير إثبات تصدير البضائع لغايات استرداد ضريبة القيمة المضافة»، والمزمع إطلاقها في 26 مارس، على بوابة دبي التجارية، وهي خاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة لبيانات التصدير، حيث تمكن الخدمة من إصدار «تقرير إثبات تصدير البضائع»، عند قيام المصدر بإرفاق رقم بيان الاستيراد الأصلي ساري المفعول، كمرجع في بيان التصدير، بما يتيح للتاجر تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة.

لقاحات «كورونا»

وأكدت ناديا عبد العزيز رئيس اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية، أن تحديات جائحة «كوفيد 19»، أظهرت الحاجة إلى التعاون الدولي، ودفعت نحو مزيد من التحول الرقمي وأتمته الإجراءات. وقالت: من خلال موقعنا، نرى نمواً ملحوظاً في قطاع التجارة العالمية خلال العام الجاري، كما نتوقع أن يحقق قطاع الشحن نمواً بواقع 8 %، رغم ارتفاع كلفته، مقارنة بما قبل الجائحة.

علامات تجارية

أعرب مالك حنوف رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية بدبي، عن تقدير مجلس أصحاب العلامات التجارية لجهود جمارك دبي في التصدي للبضائع المقلدة، وأكد تطوير التعاون والتنسيق المشترك بينهما، للوصول إلى أفضل النتائج في حماية حقوق الملكية الفكرية، دعماً لتميز بيئة التجارة والاستثمار في الإمارات، مشيراً إلى وجود 33 علامة تجارية عالمية، مسجلة في مجلس أصحاب العلامات التجارية بدبي.

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