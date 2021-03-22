قمة العرب للطيران في رأس الخيمة تناقش سبل التعافي

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

انطلقت أمس فعاليات الدورة الثامنة لقمة العرب للطيران 2021 في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة تحت شعار «قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد»، حيث خصص اليوم الأول للاجتماعات المغلقة ومناقشات أوراق العمل.

وتضم القمة نخبة من الخبراء لمناقشة تأثير الجائحة وتداعياتها على قطاع الطيران، والسبل المثلى للتعافي استعداداً لمستقبل أكثر ازدهاراً. وتضم القمة عدداً من ورش العمل لمناقشة الجوانب المختلفة لقطاعي السياحة والطيران في المنطقة، بالإضافة لـ 20 متحدثاً من 15 بلداً.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: تأتي استضافة قمة العرب للطيران كأول حدث ينعقد ميدانياً على أرض الواقع منذ بدء تفشي الجائحة، مؤكداً جهود قطاع الطيران لتسليط الضوء على وجهات مثل رأس الخيمة، ولكونها أول مدينة تحصل على شهادة الاعتماد كوجهة آمنة من قبل «بيرو فيريتاس» والمجلس العالمي للسفر والسياحة. وأكد قائلاً: يمكن للمشاركين أن يطمئنوا إلى أننا نضع صحتهم وسلامتهم في صدارة أولوياتنا فيما يركزون على تحديد الاستراتيجيات ووضع خارطة طريق قوية للتنقل بأمان وسط ظروف الواقع الجديد.

وأشار إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية شراكة مع شركة «سكات إيرلاينز»، تستقبل الإمارة بموجبها رحلات جوية من 8 مدنٍ كازاخستانية، إضافة لتوسيع نطاق رحلات شركة «سبايس جيت» للطيران لتشمل 6 مدن رئيسية في الهند هي: دلهي، ومومباي، وكوتشين وأمريستار، ولكناو، وجايبور، تبحث الهيئة حالياً إبرام شراكات أخرى لفتح مسارات طيران إضافية عبر آسيا وأوروبا.

مرونة

وقال ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا: يظهر قطاع النقل الجوي دائماً مرونة في التعافي من الأزمات وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتأقلم شركات الطيران في المنطقة مع البيئات المغيرة، وستكون هذه الشركات لاعباً أساسياً في دفع عجلة التعافي الاقتصادي، ونتوقع في إيرباص تعافي قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط بشكل قوي، ونتطلع إلى التواصل مع الأطراف المعنية حول آليات تعافي القطاع والاقتصاد بشكلٍ عام، حيث يمكننا من خلال العمل سوياً على تطوير قطاع نقل جوي حيوي ومستدام للأجيال المقبلة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي في «مجموعة العربية للطيران»: نركز خلال القمة على مناقشة تطورات قطاع الطيران العربي والدور الأساسي الذي يسهم به القطاع في دفع عجلة التعافي الاقتصادي، فمن خلال الجلسات المفتوحة والحوارات البناءة التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، نثق بأن مخرجات القمة ستسهم في توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز مرونة وحيوية القطاع.

اجتماعات آمنة

يعد مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي يستضيف «قمة العرب للطيران»، أول وجهة آمنة للاجتماعات حول العالم نظراً لحصوله على شهادة «بيرو فيريتاس»، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الفحص والاختبار وختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة.

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