ضغوط بيع تهبط بالأسهم.. والسيولة دون المليار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع، إثر تعرضها لعمليات بيعية من الأجانب والمؤسسات، استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار، في وقت انخفضت السيولة دون المليار درهم، وتركزت بشكل رئيس في أسهم 3 شركات.

وانخفض سوق دبي 0.7 %، إلى 2583.73 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والبنوك والسلع والتأمين والخدمات، كما نزل سوق أبوظبي 0.2 %، عند 5723 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 922.14 مليون درهم، منها 825.24 مليوناً في أبوظبي، و96.9 مليوناً في دبي. وجرى تداول 193.7 مليون سهم، موزعة بواقع 137.26 مليوناً في دبي، و56.5 مليوناً بأبوظبي، من خلال 3957 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع العقار 1.52 %، مع هبوط «إعمار العقارية» 2.46 %، و«إعمار للتطوير» 2.59%، فيما ارتفع «ديار» 0.38 %، و«داماك» 0.9 %، واستقر «إعمار مولز» و«الاتحاد العقارية»، ونزل قطاع البنوك 0.9%، مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.2%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.69 %.

وصعد قطاع النقل 0.85%، مع نمو «العربية للطيران» 0.8%، و«أرامكس» 1.03%، بينما انخفض «الخليج للملاحة» 2%، وارتفع قطاع الاستثمار 0.21%، مع صعود «سوق دبي المالي» 0.93 %، فيما استقر «دبي للاستثمار» و«شعاع كابيتال».

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط، مستقطباً 31 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 17.78 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» 6.7 ملايين. وحقق «السلام البحرين»، أكبر ارتفاع، بنسبة 1.38%، فيما كان «دبي الوطنية للتأمين»، الأكثر انخفاضاً، بنسبة 10%.

ومال المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 15.9 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.4 %، مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.54%، و«أبوظبي التجاري» 0.81%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%، ونزل قطاع العقار 0.15%. وانخفض قطاع الاستثمار 0.3%.

وصعد قطاع الاتصالات 0.1%، مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الطاقة 0.01%، مع نمو «أدنوك للتوزيع» 0.46%، فيما تراجع «دانة غاز» 1.03%، واستقر «طاقة».

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط، مستقطباً 215.47 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 182 مليوناً. وحقق «بلدكو»، أكبر ارتفاع، بنسبة 13.16 %، فيما كان «سوداتيل»، الأكثر انخفاضاً، بنسبة 4.65 %، إلى 0.39 درهم. وعمد المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 190.58 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 190.58 مليون درهم.

المؤسسات

مالت المؤسسات نحو التسييل، بصافي استثمار 48 مليون درهم، منها 18 مليوناً في دبي، و30 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 48 مليون درهم، منها 18 مليوناً في دبي، و30 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

★ وافق مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين على توزيع أرباح نقدية بنسبة 6%، كانت الشركة حققت صافي أرباح بلغ 19.1 مليون درهم عن عام 2020 مقابل 8.8 ملايين درهم في 2019، وتم تحديد يوم 18 أبريل لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

★ أقرت الجمعية العمومية لشركة الأغذية المتحدة توزيع أرباح نقدية بنسبة 65% من رأس المال.

★ أفصحت شركة أملاك للتمويل عن القوائم المالية لعام 2020؛ حيث سجلت الشركة خسائر قيمتها 438 مليون درهم، وأعلنت بلوغ مقدار الخسائر المتراكمة لديها 2.28 مليار درهم، تشكل 152% من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم.

★ يجتمع مجلس إدارة شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» الأربعاء المقبل، لمراجعة الأداء التشغيلي للشركة.

★ وافقت الجمعية العمومية لشركة «طاقة» على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 1.12 مليار درهم، بما يعادل فلساً لكل سهم والمصادقة على الأرباح المرحلية، التي تم توزيعها في 13 ديسمبر الماضي، لينتج عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن 2020 بقيمة 2.81 مليار درهم بواقع 2.5 فلس لكل سهم.

★ تكبدت شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» خسائر بنحو 46.255 مليون درهم مع نهاية عام 2020، بما يعادل 30.83% من رأس المال، مشيرة إلى قيامها بتعديل خطة عملها لمعالجة وضع هذه الخسائر، حيث تعتبر الإدارة أن الخسائر مؤقتة. ويتوقع أن تحقق الشركة أرباحاً من عمليات التكافل المستقبلية، فضلاً عن موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز