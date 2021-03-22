مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات يبحث توجهات ومبادرات 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الافتراضي الأول لهذا العام لبحث آخر التطورات المستجدة في القطاع المصرفي واستجابته لتداعيات جائحة «كوفيد 19»، ولإقرار توجهات الاتحاد وخطته الاستراتيجية لعام 2021.

واستعرض الاجتماع مبادرات ومشاريع اللجان الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد للعام 2021، ومبادرات الاتحاد المشتركة والمتبادلة مع المصرف المركزي، ونتائج مؤشر ثقة العملاء في القطاع المصرفي 2020، والتقرير السنوي للاتحاد 2020.كما نافش البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات 2020، والميزانية التقديرية 2021، إضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

وأعرب عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عن خالص شكر مجلس إدارة اتحاد المصارف للأعضاء المغادرين على جهودهم ومساهماتهم ودعمهم وتقديرهم الكبير خلال تواجدهم في مجلس الإدارة، كما رحب بحمد بوعميم ممثلاً لبنك دبي الإسلامي، كعضو جديد في مجلس الإدارة، والذي سيضيف بلا شك قيمة كبيرة للاتحاد من خلال خبرته ومعرفته الواسعتين في القطاع المصرفي.

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