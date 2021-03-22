برج «ذا بالم تاور» لـ «نخيل» يشارف على الانتهاء

المصدر: دبي - البيان

بلغت نسبة إنجاز برج «ذا بالم تاور»، المعلم الجديد التابع لشركة «نخيل» المكون من 52 طابقاً في «نخلة جميرا» بدبي، نحو 95%، حيث من المقرر افتتاح كل مكوناته في أكتوبر المقبل.

ووصلت أعمال التجهيزات في البرج البالغ ارتفاعه 240 متراً فوق الجزيرة المشهورة عالمياً، إلى مراحل متقدمة في حين تم الانتهاء من جميع أعمال الكسوة الخارجية.

ويقع برج «ذا بالم تاور» في قلب «نخلة جميرا»، ويوفر إطلالات غير مسبوقة على الجزيرة والخليج العربي وأفق دبي، فضلاً عن مرافق ذات مستوى عالمي للمقيمين والزوار على حد سواء.

ويضم البرج 432 وحدة سكنية فاخرة مفروشة بالكامل، والتي من المقرر تسليمها ابتداءً من شهر أكتوبر من العام الجاري، وفندق «سانت ريجيس دبي – ذا بالم» المكون من 290 غرفة، والذي سيتم افتتاحه هذا الصيف. وتعلو الفندق والشقق السكنية، وجهة للمطاعم والترفيه على السطح مكونة من ثلاثة طوابق تضم منصة المشاهدة «ذي فيو في النخلة»، والتي سيتم افتتاحها قريباً، بالإضافة إلى «أورا سكاي بول»، الذي يعتبر واحداً من بين أعلى أحواض السباحة «إنفينيتي» في العالم، ومطعم «سوشي سامبا» الذي يحظى بشهرة عالمية، حيث سيتم افتتاح كلاهما في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»: برج «ذا بالم تاور» هو أحدث المعالم الجديدة التي تنضم إلى الأيقونة «نخلة جميرا» وإلى قائمة مشاريع شركة «نخيل» المتنامية بجميع أنحاء دبي. وستدعم مكونات المشروع القطاعات السكنية والضيافة والترفيه في الإمارة، وستعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية المستوى للعيش والترفيه والسياحة. وحظي برج «ذا بالم تاور ريزيدنسز» الذي يعتبر واحداً من أبرز العناوين السكنية في المنطقة، باهتمام ملحوظ من المستثمرين حول العالم، حيث يوفر أرقى مستويات المعيشة الفاخرة عبر مجموعة من المرافق ضمن البرج، ومحطة لقطار «ذا بالم مونوريل» في الموقع، إضافة إلى مطاعم متنوعة ووجهات الترفيه في نخلة جميرا».

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