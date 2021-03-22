رقم 1 يتجلّى في برجين جديدين بدبي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

كشفت مجموعة وصل لإدارة الأصول، عن تحفتها الهندسية الجديدة، التي تضم برجين سكنيين فاخرين اسمهما «رزيدنس 1»، ويتخذ كل منهما شكل الرقم 1.

وقال مصدر في المجموعة لـ«البيان الاقتصادي»: «إن تصميم البرجين يترجمان شغف دبي بالمركز الأول، موضحاً أنهما يمثلان المرحلة الثانية من مشروع وصل1، ويقع المشروع على شارع الشيخ زايد، ويطل على حديقة زعبيل، وتبلغ مساحة البرج الأول، 101569 متراً مربعاً، والثاني 96103 أمتار مربعة، بمساحة مبنية إجمالية160131 متراً مربعاً».

وأشار المصدر إلى أن كل برج يضم 44 طابقاً، ويتصلان مع بعضهما بعضاً بجسر معلق عند الطوابق (36 إلى 42)، ما يمنح السكان مناظر بانورامية لأفق دبي العصري، وسيوفران 753 شقة متنوعة ومجموعة مرافق خدمية.

وتقوم مؤسسة «إمباور» بتزويد مشروع «وصل 1» بطاقة تبريد المناطق، بينما تنفذ أعمال البناء في البرجين شركة سانغ يونغ للهندسة والإنشاء. ويبلغ عقد البناء 617 مليون درهم.

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