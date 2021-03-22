عمومية «إعمار العقارية» تبحث توزيع 10 % نقداً 11 أبريل

تعقد الجمعية العمومية لشركة «إعمار العقارية» اجتماعها 11 أبريل المقبل عن بعد، لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 % من رأس المال عن عام 2020، بما يعادل 10 فلوس للسهم.وتناقش العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدقق الحسابات، وميزانية الشركة والتصديق عليهما. وتقوم العمومية بالنظر في سياسة مكافآت مجلس الإدارة، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية، وتعيين مدققي الحسابات لعام 2021 وتحديد أتعابهم. كما تقوم بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ومنح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة، وتعيين وتحديد أتعاب ممثلي المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية، وغيرها. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني عن بعد، يوم 18 أبريل. (دبي - البيان)

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