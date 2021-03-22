3787 صفقة عقارية بدبي في فبراير بقيمة 7.43 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

وصل إجمالي عدد الصفقات العقارية بدبي في فبراير إلى 3787 صفقة، بقيمة 7.43 مليارات درهم، بنمو 13.8% من حيث عدد الصفقات، و8.9% من حيث القيمة، مقارنة بيناير، وذلك وفقاً للنسخة الثانية عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، وبحسب بيانات المؤشر الذي يتخذ من 2012 سنة أساس، ومن يناير 2012 شهر أساس، ومن الربع الأول 2012 ربع أساس.

وبلغ إجمالي عدد الصفقات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية فبراير 7114 صفقة، بقيمة 14.2 مليار درهم. كما تظهر البيانات أن سوق العقارات في دبي يواصل النمو واتجاهه التصاعدي.

نظرة عامة

خلال النصف الثاني من 2020 كانت مبايعات السوق الثانوي للوحدات الجاهزة أعلى من حيث الحجم، مقارنة بالمبايعات على الخارطة، واستمر هذا الاتجاه في2021. وواصل الطلب على السوق الثانوي النمو، ليسجل فبراير الرقم القياسي لمعظم معاملات مبيعات السوق الثانوي/‏‏‏‏‏ الوحدات الجاهزة في شهر واحد منذ يناير 2017. واستحوذت معاملات السوق الثانوي /‏‏‏‏‏ الوحدات الجاهزة على 67% من إجمالي المبايعات خلال فبراير 2021، مقابل 33% للمبايعات على الخارطة. وفيما يتعلق بحجم المعاملات، تعاملت المبايعات على الخارطة مع 1355 عقاراً بقيمة 1.8 مليار درهم، فيما تداول السوق الثانوي 4114 عقاراً بقيمة 15.3 ملياراً. وبمقارنة الأرقام بيناير 2021، نجد أن عدد المبايعات على الخارطة ارتفع في فبراير بنسبة 39.9%.

وبحسب «داتا فايندر»، منصة المعلومات التابعة لمجموعة «بروبرتي فايندر»، استحوذت منطقة ند الشبا على 10.3% من إجمالي مبيعات الفلل/‏‏‏‏‏تاون هاوس في فبراير 2021، تليها دبي هيلز استيت بنسبة 8.3%، جرين كوميونتي 8%، المرابع العربية 4.7%، ودبي لاند 4%. وفيما يتعلق بالشقق، استحوذت منطقة الخليج التجاري على 14.9%، تليها مرسى دبي 9%.

تركزت عمليات البحث عن الفلل /‏‏‏‏‏ تاون هاوس خلال فبراير 2021 في مناطق دبي هيلز استيت، المرابع العربية، نخلة جميرا، مدينة محمد بن راشد، وداماك هيلز. أما بالنسبة للشقق في الفترة نفسها، فقد كانت أهم مناطق الاهتمام هي مرسى دبي، داون تاون دبي، نخلة جميرا، الخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية.

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