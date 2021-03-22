1.1 مليار قروضاً للأعمال والصناعة خلال يناير

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفع حجم الائتمان الممنوح من البنوك العاملة في الدولة لقطاعي الأعمال والصناعة بنحو 1.1 مليار درهم، خلال شهر يناير الماضي، في مؤشر على عودة حركة النشاط الاقتصادي والتجاري، مع انحسار تأثيرات جائحة فيروس (كورونا) «كوفيد 19». وتظهر إحصاءات مصرف الإمارات المركزي أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك إلى قطاع الأعمال والصناعة وصلت إلى 779.9 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بنمو على أساس شهري قدره 0.1% مقارنة بنحو 778.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بينما انخفضت على أساس سنوي بنحو 3.1% مقابل 804.8 مليارات درهم في يناير 2020 أي قبل الجائحة.

وبحسب الإحصاءات، استحوذت بنوك إمارة دبي على النصيب الأكبر من الرصيد التراكمي لحجم الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال والصناعة بواقع 366.2 مليار درهم في يناير الماضي، بزيادة قدرها 0.1% أو ما يعادل 500 مليون درهم مقابل 365.7 مليار درهم في ديسمبر، فيما بلغ رصيد بنوك أبوظبي نحو 316.5 مليار درهم بنمو 0.4% أو 1.3 مليار درهم مقابل 315.2 مليار درهم، فيما وصل رصيد البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 97.2 مليار درهم بانخفاض 0.7% أو ما يوازي 700 مليون درهم مقابل 97.9 مليار درهم.

ودائع كبيرة

واستحوذت الودائع ذات الحجم الكبير بأكثر من 20 مليون درهم على نصيب الأسد بنسبة ناهزت 60% من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة حتى نهاية العام الماضي، والبالغ قيمتها 1.88 تريليون درهم، وذلك وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليوناً استحوذت على نحو 12.2% من إجمالي الودائع، فيما حازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 12.6% من الإجمالي، ووصلت حصلة الودائع من بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم على نحو 4.8%، ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 مليون لنحو 3.9%، فيما قدرت حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بنحو 7.5%.

وبحسب الإحصاءات، بلغت قيمة الودائع من 5 ملايين إلى 20 مليوناً ما قيمته 229.22 مليار درهم في ديسمبر الماضي بنمو على أساس ربعي بنحو مقابل 224.19 مليارا بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنسبة مقارنة بـ 217.6 مليار درهم.

ودائع

سجلت قيمة الودائع بأكثر من 20 مليون درهم، نحو 1.11 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2020، بانخفاض على أساس سنوي قدره مقارنة بنحو 1.128 تريليون في ديسمبر 2019، وبتراجع على أساس ربعي بنسبة مقابل 1.145 تريليون في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

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