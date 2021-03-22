دبي تتفوق عالمياً في بناء العلامات التجارية

المصدر: دبي - البيان

أشاد إدوين شميدهايني، الخبير السويسري المتخصص في دراسة العلامات التجارية، بقدرة دبي الفائقة على بناء علامتها التجارية، كمدينة متميزة على مستوى المنطقة والعالم، واستعرض أبرز العلامات التجارية للدول والمدن على مستوى العالم، وتطرق إلى دبي، باعتبارها أنجح تجارب بناء العلامات التجارية للمدن في الشرق الأوسط، وواحدة من الأنجح عالمياً.وقال شميدهايني، مدير الإبداع لدى وكالة «أكسنت براند كونسالتانتس ايه جي» السويسرية، المتخصصة في استشارات العلامات التجارية للدول والشركات: «تُعد دبي نموذجاً للتفوق الشديد في بناء العلامة التجارية، وصُنع اسم متميز لمدينة». وأضاف: «يعتمد بناء العلامة التجارية في المنطقة، وخاصة دبي، على الموقع، حيث تُعد العلامة التجارية، جزءاً لا يتجزأ من كل مشروع للإنشاء والتطوير. وتتسم السوق في المنطقة بالتنافسية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز