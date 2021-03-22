213 ملياراً مبيعات متوقعة لتجارة التجزئة بالإمارات 2021

المصدر: دبي - البيان

توقع تحليل حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي، أن تحقق مبيعات تجارة التجزئة في الإمارات نتائج إيجابية في 2021 بنمو يبلغ 13% لتصل إلى 58 مليار دولار (نحو 213 مليار درهم)، مع توقعات بمحافظة مبيعات التجزئة في الإمارات على نمو سنوي بنسبة 6.6% على المدى المتوسط لتصل إلى 70.5 مليار دولار بحلول 2025، مع نمو متوقع لتجارة التجزئة في المتاجر بنمو سنوي 5.7%، مع التوقع أن يترافق كذلك مع نمو البيع بالتجزئة خارج المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.8%.

وأوضح التحليل، الذي استند إلى بيانات الغرفة وبيانات «يرومونيتور إنترناشونال»، أن هذه التوقعات الإيجابية تتزامن مع إطلاق الإمارات الحملة الوطنية لتقديم لقاحات «كوفيد - 19» على نطاق واسع، والتي تعد واحدة من أفضل حملات التطعيم على مستوى العالم، كما رجح التحليل أن يؤدي الطلب الكبير المحتمل في النصف الثاني من العام الجاري، إلى عودة المتسوقين المحليين والسياح إلى المتاجر التقليدية، كما عد أن معرض «إكسبو 2020 دبي» المقرر انطلاقة فعالياته في أكتوبر المقبل، يعد حافزاً رئيساً إضافياً لتعافي قطاع التجزئة، بالإضافة إلى الدعم والحوافز التي تقدمها الحكومات لقطاعات الأعمال على المستويين الاتحادي والمحلي.

وتتصدر الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا من ناحية إنفاق الأسرة على التجارة الإلكترونية بمبلغ 2554 دولاراً لكل أسرة، وهو ضعف قيمة المتوسط العالمي (1156 دولاراً)، وأربعة أضعاف قيمة المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا (629 دولاراً)، وعزا التحليل ذلك إلى عاملين رئيسين، وهما ارتفاع دخل الأسرة في الإمارات، والازدهار المستمر في استخدام التجارة الإلكترونية.

وبيّن التحليل بحسب «جيه إل إل» أن دبي شهدت في 2020 إنجاز 110,000 متر مربع من المساحة الإجمالية للتأجير في قطاع التجزئة، ما رفع إجمالي مساحات تأجير التجزئة في الإمارة إلى 4.2 ملايين متر مربع، في حين أن مساحات التجزئة في أبوظبي استمرت من دون تغيير عند 2.8 مليون متر مربع.

وتوقع التحليل أن تشهد دبي في 2021، إضافة 761,000 متر مربع من المساحات الإجمالية للتأجير في قطاع التجزئة، بينما من المتوقع أن تتم إضافة 293,000 متر مربع من المساحات الإجمالية للتأجير في قطاع التجزئة في أبوظبي بحلول نهاية العام.

إيجارات

وأشار التحليل إلى أنه مع استمرار دخول مساحات البيع بالتجزئة الكبيرة في السوق في الإمارات على المدى القصير، أصبح السوق أكثر ملاءمة للمستأجرين مع زيادة عدد الخيارات المتاحة، وأصبحت الإيجارات في متناول الجميع، ما يمهد الطريق لتعافٍ مستمر لتجارة التجزئة المحلية.

وأوضح أنه رغم تأثيرات الجائحة في تجارة التجزئة العالمية في 2020، إلا أن هناك فرصاً للتوسع الإقليمي لكل من تجار التجزئة الفعليين والتجارة الإلكترونية في الإمارات في المستقبل القريب، وكذلك في البلدان ذات القاعدة السكانية الكبيرة، مثل السعودية ومصر والجزائر والمغرب.

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