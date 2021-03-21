عروض في مطاعم مركز "ميركاتو" خلال مهرجان دبي للمأكولات

المصدر: دبي - البيان

يعود مهرجان دبي للمأكولات 2021 إلى مركز التسوق "ميركاتو" ليقدم للزوار و الذواقة مجموعة من العروض المتنوعة على مدار 24 يوماً بدءاَ من 25 مارس و لغاية 10 أبريل.

ويحمل المهرجان في جعبته العديد من فعاليات المأكولات التي تتنوع بين فنون الطهي المتميزة و التجارب الفريدة والعروض الترويجية التي تتضمن حسومات المطاعم القيمة، والقيمة الاستثنائية مقابل النقود.

ويتيح مركز "ميركاتو" خلال مهرجان المأكولات فرصة الاستمتاع بخيارات الطعام المتنوعة في مجموعة من المطاعم الفاخرة الإيطالية، الفرنسية، المكسيكية، الهندية والعربية، مع عروض وخصومات في مطاعم ميركاتو وتاون سنتر جميرا، تشمل شراء وجبة من إحدى المطاعم والحصول على الثانية مجاناَ أو الحصول على حسم 20% على كامل الفاتورة.

وسيحظى الأطفال بوجبة مجاناَ. بالإضافة إلى فرص للفوز من خلال انفاق 50 درهمًا في أي من منافذ المأكولات والمشروبات في كلا المركزين واحصلوا على فرصة ربح قسائم يومية بقيمة 1000 درهم.

وفي إطار الإرشادات الأخيرة الصادرة عن حكومة دبي، تخضع كل تجارب تناول المأكولات التي يتضمنها المهرجان لبروتوكولات الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية لضمان تجربة آمنة للجميع.

ومن الجدير بالذكر أنه تم مؤخراَ إفتتاح العديد من المتاجر الجديدة في ميركاتو لتغني تجربة المتسوقين مثل: تويز آر أس، أديداس، لانيرو للعبايات بالإضافة إلى بعض المطاعم متل أنكل ديك، ساموراي سوشي وسلاب.

وسوف يتم إفتتاح مجموعة من المتاجر الجديدة متل صيدلية أبن سينا ، سوبر دراي ، ميزون موناكو ، باث اند بودي ، بينز كوكيز ، ساند دولار .

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