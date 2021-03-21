«الإمارات الإسلامي» يواصل تطوير شبكة فروعه دعماً لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

استكمل «الإمارات الإسلامي» تطوير 9 من فروعه ضماناً لتوفير تجربة سلسة ومريحة لمتعامليه من أصحاب الهمم. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزامه الراسخ بتعزيز دمج أصحاب الهمم في مختلف أنحاء الدولة، وتماشياً مع مبادرة «رؤية الإمارات 2030» الرامية إلى بناء مجتمع متماسك.

أتمّ «الإمارات الإسلامي» تعديل 7 من فروعه في دبي وفرعين آخرين في الشارقة وعجمان لتلبية احتياجات أصحاب الهمم بصورة أفضل، وهي من أول الفروع التي يطورها المصرف ضمن شبكة فروعه الموزعة على أنحاء الدولة لهذا الغرض. وفي سبيل تعزيز قدرة المتعاملين من أصحاب الهمم على التنقل، تم تزويد الفروع بمنحدرات مع سياج أمان؛ ومجموعة منخفضة الارتفاع من أجهزة الصراف الآلي ومكاتب الصرّاف وطاولات كتابة الشيكات. وتم تركيب مؤشرات أرضية ولافتات تلامسية مكتوبة بلغة «برايل» لتسهيل التعرّف على وجهتهم داخل الفروع. وتمنح الفروع الأولوية في صفوف انتظار الدور لأصحاب الهمم وتضم منطقة انتظار منفصلة، لتوفر لهم تجربة مصرفية أكثر راحة وسهولة.

وقال صلاح محمد أمين الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «تمثل هذه الخطوة إنجازاً متميزاً في إطار التزام «الإمارات الإسلامي» الراسخ تجاه الارتقاء بالتجارب المصرفية التي نوفرها لمتعاملينا من أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في المنظومة المصرفية. ونأخذ على عاتقنا مسؤولية دائمة بدعم أصحاب الهمم عبر التطوير المتواصل لشبكة فروعنا وتنفيذ المزيد من المبادرات لإثراء تجارب جميع المتعاملين وتوفير أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية الداعمة لدمج أصحاب الهمم في المجتمع وتعزيز استقلاليتهم المالية».

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: يأتي تحديث فروعنا وتزويدها بهذه المزايا ليوفر لأصحاب الهمم تجربة سلسة ومريحة ويساعدهم على إدارة جميع احتياجاتهم المصرفية بكفاءة واستقلالية. وسنواصل أيضاً تطوير المزيد من الفروع بما يتيح لهم فرصة الاستفادة من خدماتنا ومنتجاتنا المبتكرة بمزيد من الراحة والسهولة. وتشمل قائمة فروع «الإمارات الإسلامي» المجهزة حالياً بالمزايا الداعمة لأصحاب الهمم ند الحمر، البرشاء مول، الورقاء سيتي مول، مدينة دبي الطبية، الطوار، نخيل مول، شارع الوصل، وفرع حلوان بالشارقة، وفرع عجمان.

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