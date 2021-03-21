مجموعة بن حم: نتائج مبشرة وخطط طموحة

المصدر: أبوظبي- البيان

عرضت مجموعة بن حم تقريرها السنوي الخاص بالنتائج والإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا وتداعيات انتشار الفيروس على شركات المجموعة، وذلك بعد عام على انتشار كورونا. وضم التقرير 5 أجزاء تمثل القطاعات التي تنشط بها شركات المجموعة وهي: التعليم، السفر والسياحة، البناء والإنشاءات، العقارات، الصحة.

وأظهر مخطط بياني سرعة تعافي شركات مجموعة بن حم من تداعيات انتشار الفيروس، وذلك بفضل الإجراءات والقرارات السريعة والفعالة التي اتخذها مجلس الإدارة للحد من تفاقم تأثير الجائحة على سير الأعمال. وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة الكفاءة والإنتاجية لدى الموظفين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، والعقارات، وزيادة نسبة رضا المتعاملين.

وبالنسبة إلى قطاعي السفر والسياحة، والإنشاءات والبنية التحتية، استمرت الشركة بسياستها في عدم الاستغناء عن الموظفين ومتابعة العمل عن بعد بكفاءة عالية. وضمت المجموعة خلال عام كورونا العديد من الكفاءات بما يتناسب مع التوجهات الجديدة لمجلس الإدارة التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية فيما يتعلق بالاهتمام بالتقنيات الحديثة وإدخالها على جميع قطاعات المجموعة وتسريع وتيرة إنجاز الخطط المستقبلية.

وقال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري، مدير عام مجموعة بن حم: نشعر بالارتياح للنتائج التي أظهرها التقرير التي تدل على حسن إدارة الفترة التي مررنا بها من حيث القرارات والإجراءات المتبعة التي أسهمت في تخفيف تداعيات انتشار الجائحة على شركات المجموعة، وتظهر هذه القرارات جلياً في اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة التي كلفناها بمتابعة تأثيرها الجائحة على شركاتنا وأعدت لنا هذه الإحصائيات

وتابع بن حم: عام كورونا كان مليئاً بالتحديات والتجارب التي استفدنا منها الكثير وعملنا على تطوير سياساتنا وخططنا بشكل مستمر. والنموذج الإماراتي في مواجهة الجائحة كان محط تقدير المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة التي صنفت الدولة في المراتب الأولى على المستويين الإقليمي والعالمي في كفاءة التعامل مع تداعيات الوباء وسرعة الانتقال إلى مرحلة التعافي. وأكد أن الإمارات أثبتت من خلال الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة قدرة فريدة على مواجهة التحديات بكفاءة وتحويلها إلى فرص وإنجازات.

ويأتي عام الخمسين ليكون بمثابة إعلان بداية مرحلة جديدة بأفكار متجددة ومشاريع خلاقة وطموحة حدودها الفضاء، بعزم وإيمان نتابع مسيرة العطاء ونمشي خلف قيادتنا الحكيمة متفائلين بخمسين عاماً قادمة يملؤها الإنجاز ويرتفع فيها اسم الإمارات عالياً في جميع المجالات.

وختم مدير عام مجموعة بن حم بأن ما تحقق خلال الخمسين عاماً الماضية يدفعنا للمضي قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات الآن وفي المستقبل، فهي مصدر إلهام لنا وللأجيال القادمة نبني عليها وننطلق منها لتحقيق أهداف وتطلعات وطموحات دولتنا المتجددة.

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