رابر وورلد للصناعة تستثمر 90 مليون درهم بتأسيس شركة يونايتد للتكييف المزودة وحدة تصنيع

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة رابر وورلد للصناعة اليوم تأسيس شركة يونايتد للتكييف باستثمار يبلغ 90 مليون درهم مع خط تصنيع في منطقة الجرف الصناعية بعجمان لتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات.

ويُعد خط التصنيع الجديد، الذي يمتد على مساحة تزيد على 10,000 متر مربع، جزءاً من خطط توسع الشركة المدعومة بالطلب المتزايد على منتجات الشركة الخاص بالتبريد والتدفئة وتشتمل الآن على منتجات مكافحة فيروس كورونا. وفي بداية جائحة كوفيد - 19، شهدت الشركة زيادة كبيرة على المنتجات المتعلقة بالصحة والبيئة مثل غرف التطهير والعزل باستخدام المطاط وذلك لاحتواء الفيروس وتقليل الانبعاثات.

وقال مُزامل شيخاني، المدير العام لشركة رابر وورلد للصناعة: توسعات الشركة لا تتوقف، بل استمرت في النمو رغم الجائحة التي حلّت بالعالم. وجاء إطلاق شركة يونايتد للتكييف لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء. وقد استجابت إدارة البحث والتطوير بالشركة سريعاً للطلبات الجديدة على المنتجات الصحية التي يحتاجها الأفراد والشركات للحفاظ على الصحة والسلامة واحتواء انتشار كوفيد - 19.

وتعمل شركة يونايتد للتكييف على إكمال نشاط شركة رابر وورلد في صناعة منتجات التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد والمنتجات الميكانيكية والكهربائية ومنتجات الصرف الصحي وقطع غيارها ومستلزماتها للعقارات التجارية والسكنية بدولة الإمارات. وستركز يونايتد للتكييف، على المنتجات المتعلقة بالصحة والبيئة والتدفئة والتهوية والتكييف وقطع الغيار الطبية، مثل خط العزل المطاطي الذي أصبح ضرورياً في البيئة الحالية، إذ إنه يساعد على تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة ودعم برنامج تغير المناخ.

وتمتلك شركة رابر وورلد وحدتي إنتاج بالإمارات ووحدة إنتاج في سريلانكا وتخطط لإنشاء ستة (6) مرافق إنتاج جديدة في جنوبي آسيا والشرق الأوسط في السنوات الثلاث المقبلة وذلك لتلبية احتياجات قاعدة العملاء المتزايدة. وعززت شركة رابر وورلد ويونايتد للتكييف مجموعة منتجاتها الجديدة مثل أنابيب وألواح التبريد الخالية من مركبات كلوروفلوروكربون المخصصة لمنطقة الأنابيب المُستخدمة بكثرة في محال سوبر ماركت والمستشفيات والمدارس. ويوجد مجال رئيس آخر يزداد الطلب عليه من منتجات شركة يونايتد وهو الأنابيب المرنة وملاحقها مع جميع أنواع الأشرطة اللاصقة.

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