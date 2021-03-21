تعاون بين «دناتا» و«فيرتيل» للاتصال المباشر والدعم التكنولوجي

المصدر: دبي- البيان

تم إبرام اتفاق تعاون بين «دناتا» للسفريات وشركة «فيرتيل» للاتصال المباشر وتقديم الخدمات التكنولوجية بمجال الطيران، حيث توفر «فيرتيل» نظام «إن دي سي» NDC لتمكين «دناتا» من الوصول إلى محتوى النظام وعبر خطوط أعمال متعددة، تخدم متطلبات السفر في شتى مجالاته.

وقال جيف وود، نائب الرئيس الأول- إدارة الوجهات وعلاقات الموردين في وكالة «دناتا» للسفريات: متحمسون لشراكة مثمرة تجمعنا بشركة «فيرتيل» للتكنولوجيا، والتي ستخدم عملاءنا وشركاءنا ومحفظة أعمالنا التجارية.

وقال جيرين جوس، المؤسس التنفيذي لشركة «فيرتيل» للتكنولوجيا: من خلال نظام «إن دي سي» سنضمن لعملائنا استمرارية الحصول على أفضل الأسعار المتاحة، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المنتجات المساعدة لشركات الطيران، كما أنه يدعم شركاء الطيران لدينا في تنفيذ استراتيجيات أنظمتهم الخاصة بكفاءة عالية خصوصاً في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. ونحن عند وعدنا بمواصلة استثمارنا في الحلول المبتكرة، من أجل تقديم أفضل الخدمات لشركائنا من شركات الطيران ووكلاء السفر.

وباعتماد «دناتا» للسفريات نظام «إن دي سي»، الذي توفره منصة «فيرتيل» للدعم التكنولوجي والاتصال المباشر، سيكون لديها القدرة على احتضان تجارة التجزئة الحديثة لشركات الطيران واعتماد ودمج أكبر قدر من التخصيص، الأمر الذي سيمكنها من توفير تجارب مميزة للعملاء، وتحقيق فوائد ابتكارات مستمرة لشركائها في مجال السفر. ونظام وبرنامج «إن دي سي» هو موجة تكنولوجية جديدة، تعمل على تحديث توزيع شركات الطيران، وتقديم منتجات مبتكرة وخدمات شخصية، مع عدم تقييد شركات ووكلاء السفر بأنظمة التوزيع القديمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز