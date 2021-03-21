نتورك إنترناشيونال: نمو ملحوظ للإنفاق على طلبات توصيل الطعام في ظل «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

أظهرت بيانات «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن المطاعم المستقلة في الإمارات شهدت نمواً ملحوظاً في معدلات الإنفاق على طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت في ظل نمو المدفوعات عبر منصات التجارة الإلكترونية في عام 2020 في أعقاب جائحة «كوفيد 19».

وبينما ساهمت الجائحة في تسريع وتيرة الطلب على المعاملات غير النقدية، واصلت «نتورك إنترناشيونال» سعيها لتمكين الشركات والأعمال في الإمارات من توفير خدماتهم عبر الإنترنت. فقد سجلت الشركة التي تعد أكبر مستحوذ لبطاقات الدفع في الدولة نمواً بنسبة 45٪ في الحجم الإجمالي لمدفوعات التجارة الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحافظت معدلات النمو على مستوياتها المرتفعة خلال شهر يوليو لتصل إلى 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ضوء إقبال المزيد من العملاء على اختيار المدفوعات اللاتلامسية تجنباً لاحتمالية الإصابة بالفيروس.

وشهد قطاع الأغذية والمشروبات نمواً ملحوظاً في حجم معاملات التجارة الإلكترونية للمطاعم المستقلة التي تستقبل الطلبات عبر الإنترنت أو من خلال التطبيقات المشتركة لطلبات الطعام في الدولة. وفي شهر مايو، ارتفع حجم المعاملات الإلكترونية بنسبة تزيد على 15% مقارنة بشهر مارس، وواصلت المعاملات نموها بنسبة تتجاوز 30% في أكتوبر، حيث أصبحت خدمات توصيل الطلبات خياراً مفضلاً لدى المستهلكين في أعقاب القيود الصارمة التي شهدتها فترات الإغلاق. وبدورها، سجلت طلبات الطعام عبر مواقع الإنترنت نمواً ملحوظاً نتيجة إقبال العديد من المنافذ والمطاعم على إدراج قوائم مأكولاتها على المنصات الإلكترونية المتعددة لتلبية الطلب المتنامي في السوق.

ووفقاً لإحصاءات شركة «ستاتيستا»، يتوقع للإيرادات العالمية في قطاع طلبات الطعام عبر الإنترنت أن تبلغ قرابة 151.5 مليار دولار في 2021. وتشير التقارير الصادرة أخيراً إلى أن الإمارات تمثل ثاني أكبر سوق لطلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ الحجم السنوي لسوقها نحو 834 مليون دولار. وبحسب تقارير القطاع، فقد بدأ مشغلو المطاعم في دول مجلس التعاون بالتوجه نحو خيارات المطابخ السحابية والمنصات الإلكترونية المشتركة لإطلاق علامات تجارية افتراضية جديدة.

ورغم انخفاض حجم المعاملات عبر نقاط البيع خلال النصف الأول 2020، فقد شهد ارتفاعاً بطيئاً بدءاً من يونيو مع عودة المطاعم إلى استقبال الزوار وفقاً للبروتوكولات والتوجيهات الصارمة وعمليات التفتيش المنتظمة لضمان الامتثال. وفي حين شهدت الأشهر الأولى من العام 2020 انخفاضاً بحجم الإنفاق على تناول الطعام في المطاعم المستقلة بالإمارات كنتيجة طبيعية للجائحة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 70٪ خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع السابق، إلا أن الربع الأخير شهد تعافياً من خانة واحدة وخانتين مع التخفيف المتواصل للقيود. وجاء نطاق القبول الواسع للمدفوعات الرقمية واللاتلامسية بما فيها خيار الدفع ضمن التطبيق حتى في المطاعم، ليساعد منافذ الطعام على طمأنة العملاء وضمان تجربة أكثر أماناً.

وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «نتورك إنترناشيونال»: نهدف من خلال توفير هذه الرؤى حول المدفوعات إلى مساعدة قطاع المأكولات والمشروبات والشركات المعنية على فهم أنماط الإنفاق الجديدة وتمكينهم من تقديم عروض جديدة استناداً إلى تفضيلات العملاء التي تشهد تغيراً متسارعاً.

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