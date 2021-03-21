المشرق يعيّن مستشاراً عاماً جديداً للمجموعة

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك المشرق تعيين الدكتور معروف شويكة مستشاراً عاماً للمجموعة لإدارة الشؤون القانونية للبنك، حيث سيكون مسؤولاً مباشرة أمام الرئيس التنفيذي للمجموعة. وفي هذا المنصب، يتولى معروف إدارة الشؤون القانونية للبنك، بما فيها جوانب الحماية من المخاطر القانونية المحلية والدولية، وتجنب المخاطر المستقبلية من زاوية القوانين والإجراءات والامتثال. كما سيقدّم المشورة القانونية لإدارة البنك بشأن المشاريع والعمليات الجديدة والقائمة، بما يتماشى مع القوانين والإجراءات والاختصاصات القضائية المعتمدة.

يتمتع معروف بأكثر من 25 عاماً من الخبرة القانونية. وقبل انضمامه إلى المشرق، شغل منصب المستشار العام لمصرف الهلال، حيث قاد فريقاً مؤلفاً من 50 موظفاً في القسم القانوني. وشغل قبل ذلك منصب المستشار العام ورئيس القسم القانوني للبنك الأول في الرياض بالسعودية، وكذلك المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة في مصرف البحرين المركزي. وتشمل خبراته المهنية مجالات متنوعة مثل معاملات الإقراض، ودخول الأسواق الجديدة والعناية الواجبة، والجانب القانوني من تطوير المنتجات والخدمات، والمشاريع التنظيمية، والخصخصة، والتقاضي التجاري، والتحكيم والوساطة.

وقال أحمد عبد العال؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق: أدت جائحة «كوفيد 19»، التي ترافقت مع تحولات تقنية كبيرة ودخول وافدين جدد إلى منظومة العمل المالية، إلى تغيير عميق في المشهد المصرفي. وفي الوقت الذي تتطلع فيه الأسواق إلى التعافي من مرحلة بالغة الصعوبة ويواصل المشرق انتشاره على الصعيد الدولي، يكتسب تعيين الدكتور معروف أهمية بالغة في سياق جهودنا لتخفيف المخاطر، وإحراز التقدّم في بيئة تنظيمية لا تتوقف عن التطور داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط. ويسرّنا أن نرحب به في منصب المستشار العام الجديد للمجموعة، ونحن واثقون من أن خبرته القانونية الواسعة في المنطقة ستعود بالفائدة على بنك المشرق أثناء سعينا لمواصلة مسيرة نمونا.

وقال الدكتور معروف شويكة: يشكّل العمل في ظلّ المخاطر القانونية والتوجيهات التنظيمية والالتزام القانوني أكبر تحدٍ قد تواجهه عمليات البنوك. وفي ظل قيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة، سنعمل على ضمان استمرار عمل بنك المشرق وفقاً لأفضل الممارسات، وتوثيق العلاقات مع الهيئات الناظمة والحكومية، ومع عملائنا الكرام بالدرجة الأولى.

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