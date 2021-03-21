مجلس إدارة جمعية المهندسين يبحث تطوير منظومة العضوية

المصدر: دبي - البيان

أجاز مجلس إدارة جمعية المهندسين خلال اجتماعه الدوري عن بعد، التقرير المقدم من المهندس سليمان الهاجري، الأمين العام رئيس مركز العضوية، عن الموجهات الخاصة بتعديل وتطوير منظومة العضوية بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بالعضوية، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في تسهيل وإسعاد العملاء.

تراس الاجتماع نائب الرئيس المهندس عبد الله آل علي، وحضره الأعضاء المهندس سليمان الهاجري والمهندس ناصر بوشهاب، والمهندس رشاد بوخش رئيس اللجان التخصصية، والدكتورة الشيخة نهلة القاسمي المشرف العام لمجلس المهندسين الشباب.

وتطرق الاجتماع إلى سير العمل بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للإبداع الهندسي، والتي أطلقتها الجمعية برعاية كريمة من سموه بهدف إذكاء روح التنافس والإبداع والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة، ودعماً لأفضل الممارسات الهندسية المبتكرة وتحفيز العاملين في المجالات العمل الهندسي نحو المساهمة في تطوير عجلة النمو في الدولة. واطلع المجلس على توصية المهندس رشاد بوخش بخصوص اعتماد اللجان التخصصية وتسمية رؤساء لهذه اللجان.

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