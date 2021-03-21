شراكة بين مجموعة الصيرفة و«كرو ماك» لتعزيز التدريب عن بعد

المصدر: دبي- البيان

دخلت «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، التي تضم عدداً من الشركات العاملة في مجال الصيرفة والتحويلات المالية، في شراكة مع «كرو ماك»، شركة الاستشارات المالية، بهدف دعم متطلبات التدريب عن بعد للعاملين بشركات الصرافة الأعضاء بالمجموعة، بحيث يكون التدريب متوافقاً مع لوائح ومعايير البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي تعاون مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي وشركة كرو ماك، التابعة لمجموعة «كرو جلوبال»، التي تُعد من بين أكبر 8 شركات استشارية على مستوى العالم، تماشياً مع رؤية المجموعة الهادفة إلى الحد من الجرائم المالية، وتعزيز قدرات الامتثال لشركات الصرافة ومقدمي خدمات التحويلات المالية في الإمارات. وتم تصميم التدريب بهدف تثقيف وإعلام موظفي الشركات الأعضاء في المجموعة بأحدث الأدوات الرائدة، لمواجهة المخاطر المعاصرة التي تواجه الصناعة، وتمكينهم من توقع أي تهديدات قادمة في صناعة الخدمات المالية.

وقال محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «نسعى دائماً لتوفير أفضل تدريب بما يتماشى مع المعايير العالمية، من أجل التحسين المستمر في صناعة الخدمات المالية وخصوصاً تبادل العملات المالية والتحويلات في الإمارات. من المؤكد أن عدم التدريب الكافي والسليم لكوادرنا على مكافحة غسيل الأموال يمكن أن يؤدي إلى تعريض مؤسسات الخدمات المالية لمخاطر جسيمة، بما في ذلك المخاطر التشغيلية والامتثال وتشرر سمعة المؤسسة. لابد أن أشير أيضاً إلى أن إجراءات الإنفاذ الصارمة، التي اتخذها المصرف المركزي لدولة الإمارات قد ساعدت في تقليل المخاطر المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، لذلك فنحن نقدر جهود المصرف المركزي، ونلتزم من جانبنا بضمان توافق أعضاء مجموعتنا مع القوانين واللوائح والمعايير التي يضعها المصرف».

وقال داون توماس، مدير مخاطر الحوكمة والامتثال في شركة «كرو ماك»: «تهدف الشراكة إلى بناء حوكمة قوية وثقافة امتثال شاملة داخل شركات الصرافة الأعضاء في المجموعة. يجب أن تكون المنظمات على استعداد لاتخاذ خطوات حاسمة، من أجل تطوير برامج توعية أمنية قوية والحفاظ على استمراريتها، بما في ذلك تقييم برامجها الحالية، وتحسين التدريب، وتصميم خريطة طريق لنضج وعيها الأمني. نحن نؤكد أن مجموعة الصيرفة دعمت دائماً جهود الإمارات لمنع غسيل الأموال وضمان اتخاذ تدابير من أجل تحويلات عالمية آمنة».

ويغطي التدريب مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر التي تواجه المؤسسة، والأخلاق والنزاهة، والجرائم المالية، وحوكمة الشركات، ومهارات التعامل مع الآخرين. ويقوم على التدريبات خبراء متخصصون، يركزون على حالات واقعية، ويستفيدون من أحدث التطورات والإرشادات من الشراكات الدولية.

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