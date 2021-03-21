«المالية المركزية بالشارقة» تشارك بملتقى البحوث الشرطية والقانونية والاقتصادية

المصدر: الشارقة - البيان

شاركت دائرة المالية المركزية بالشارقة في اللقاء الفني الثالث لملتقى البحوث الشرطية والقانونية والاقتصادية (المسؤولية المجتمعية)، الذي عقد في جامعة الشارقة، ونظمه قسم العلاقات المجتمعية للبحث العلمي بالتعاون مع معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بحضور عدد من مؤسسات الأعمال وريادة الأعمال والمؤسسات الشرطية والمحاكم.

وقدمت عائشة الشامسي، رئيس قسم الرواتب والأجور في دائرة المالية المركزية، عرضاً حول دور دائرة المالية المركزية في دعم الشراكات المجتمعية مع مؤسسات النفع العام، بالإضافة إلى شرح عن المحاور الرئيسية لدور دائرة المالية المركزية من الناحية الاقتصادية.

وقالت عائشة الشامسي: تم خلال الملتقى استعراض دور دائرة المالية المركزية من الناحية الاقتصادية في أهمية دعم اقتصاد الإمارة في ظل هذه الظروف الاستثنائية الراهنة بما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومناقشة العديد من المحاور وأهمها حزم المحفزات الأولى والثانية والتي تم إصدارها من قبل حكومة الشارقة منذ بداية الظروف وحتى الآن، وأثرها في مواجهة التأثيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومراجعة الإنفاق الحكومي وتخفيض التكاليف لتعزيز الاستدامة المالية.

وجاءت مشاركة دائرة المالية المركزية بهذا اللقاء الفني في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة بين الدائرة وجامعة الشارقة، لترسيخ العمل المشترك وتبادل الخبرات المهنية، وانطلاقاً من إيمان الدائرة بأهمية البحث العلمي ودوره الكبير في تطوير العمل المالي بشكل عام وتحسين وزيادة الإنتاجية، وذلك تطبيقاً للتوجهات الاستراتيجية القائمة على الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعمل دائرة المالية المركزية بالشارقة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تكمن في إدارة وتنمية وتوفير السيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، وتنفيذ سياسات مالية متكاملة وفعّالة، وبناء نموذج عالمي في المالية العامة، وتمكين التحول الذكي، وتطبيق خدمات بفئة سبع نجوم، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وتمكين الموارد البشرية المواطنة، وتطوير ثقافة التميّز والابتكار وإدارة الأداء المؤسسي.

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