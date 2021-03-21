الصناعة البحرية في الإمارات.. من المحلية إلى العالمية

المصدر: وام

تبنت دولة الامارات على مدى خمسة عقود رؤية طموحه تعتمد على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للعديد من القطاعات لا سيما القطاع الصناعي البحري الذي يعد أحد مكونات الاقتصاد بالدولة ،وقد شهد هذا القطاع تطورا ونموا يلبي متطلبات المسيرة التنموية المتسارعة التي تمضي بها الدولة.

ووصل نمو قطاع الصناعة في الامارات إلى مستوى التنافسية على جميع المستويات العربية والإقليمية والعالمية و يعود ذلك إلى السياسات و الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة و القائمة على التنوع الإقتصادي و تعزيز القطاعات غير النفطية بإتباع أفضل الممارسات الصناعية و بناء قاعدة متينة و متطورة في هذا الجانب بهدف تحقيق تنمية صناعية شاملة و مستدامة.

وتعد الصناعات البحرية أحد الصناعات غير النفطية التي اتجهت إليها دولة الامارات وأولتها أهمية و رعاية حتى باتت أحد مكونات التنمية الاقتصادية فيها، وأصبحت في طليعة الدول المتصدرة في هذا المجال و الوصول إلى العالمية مما يؤكد حرصها على تعزيز تنمية القطاعات غير النفطية و الريادة فيها.

وساهم في نمو الصناعات البحرية في الامارات العديد من المقومات التي تتفوق في هذا القطاع على الدول المجاورة لها والوصول بالصناعة إلى العالمية ومن أهم تلك المقومات طبيعة الحياة البحرية الإماراتية الممثل في الموقع الاستراتيجي الذي مكنها بأن تكون حلقة وصل بين الشرق والغرب و تطور البنية التحية القائمة في الدولة بالإضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة والمشجعة للاستثمار، والعلاقات الدولية المتميزة التي تتمتع بها الإمارات مع دول العالم.

وتوجه الصناعة الإماراتية إلى التكنولوجيا والابتكار والتصميم الإبداعي كان له دور في تعزيز منافستها العالمية، و قد أدخلت الصناعات الوطنية مفاهيم جديدة على الصناعة البحرية ومن أهم تلك الصناعات صناعة اليخوت والقوارب التي جمعت بين الجمال و العراقة و الأصالة و الدقة بالإضافة إلى الحداثة و التطوير مما ساهم في نموها خلال العقود الخمسة من مسيرة الدولة التنموية و تدرجها في الانتاجية من المحلية حتى الوصول إلى مستويات عالمية تنافس في الإنتاج الشركات الأوروبية و الأمريكية العريقة في هذا المجال.

وبرزت في الدولة العديد من الشركات التي اهتمت بصناعة اليخوت والقوارب وفرضت نفسها بريادتها في هذا القطاع على المستوى العربي والعالمي وكان أبرز تلك الشركات " شركة الخليج لصناعة القوارب - جلف كرافت - " وهي أحد الشركات الإماراتية الرائدة في صناعة اليخوت و القوارب ، تأسست في عام 1982 وأبهرت منذ تأسيسها العالم بانتاج أرقى اليخوت الفاخرة و القوارب الترفيهية ولعبت خلال 40 عاما دورا جوهرياً في تنمية قطاع صناعة القوارب في دولة الامارات وعلى مستوى المنطقة، وحرصت على تطوير الصناعة المحلية لتكون قادرة على منافسة الشركات العالمية بفضل جودة المنتجات والابتكار في التصاميم التي تقدمها الشركة.

وقامت وكالة أنباء الامارات بزيارة الشركة في مقرها بأم القيوين للتعرف على هذه الصناعة التي برزت ريادة الدولة في هذا النوع من الصناعات على المستوى العالمي حيث استطاعت الشركة أن ترسخ مكانتها بين أفضل 10 شركات متخصصة في صناعة القوارب واليخوت حول العالم، بدعم من شبكتها العالمية الواسعة والتي تغطي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ، وعرض انتاجها الذي شمل صناعة مجموعة يخوت "ماجستي" الفاخرة ، ويخوت "نوماد" عابرة البحار ، والقوارب الرياضية "أوريكس" ، وقوارب الرحلات العائلية والصيد "سيلفر كرافت"، وسلسلة القوارب المتعددة الاستعمال المخصصة لجولات المسافرين وأغراض النقل العديدة ، مركزة في انتاجها على التقنيات المتقدمة، والهندسة البحرية، والأبحاث والتطوير، وقد صنعت "جلف كرافت" يخوتاً وقوارب تتراوح قياساتها بين 31 إلى 175 قدما في حوض التصنيع التي تمتلكه في الإمارات.

وتستخدم الشركة في صناعة القوارب واليخوت عدة مواد أهمها الألياف الزجاجية المتطورة، إضافة إلى الخشب والرخام والألومنيوم وغيرها الكثير ، و تقوم باستيراده المواد الخام من أفضل المزودين العالميين لتصنيع القوارب واليخوت، مع الحرص على استخدام التكنولوجيا والآليات المتطورة للحد من الانبعاثات الضارة أثناء التصنيع والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.

وأكد محمد حسين الشعالي ‎رئيس مجلس إدارة شركة جلف كرافت لوكالة أنباء الإمارات.. أن الصناعة و التكنولوجيا هي مستقبل أي بلد و هي مكون اساسي من مكونات الاقتصاد الوطني.. وقال إن من الأسباب التي ساهمت في نجاح الصناعات البحرية و صناعة القوارب و اليخوت بصورة خاصة هو الدعم اللوجستي الذي تقدمة الدولة للقطاع الصناعي ، لأن الصناعة هي جزء من منظومة تعتمد على مكونات تتمثل في السياسات التي تتخذها الدولة ودعم القطاعات الأساسية الموجودة في الدولة مثل قطاعات البنوك و الخدمات و الطيران و النقل وغيرها من المكونات التي كانت عامل اساسي في بناء الصناعة و خاصة في شركة الخليج لصناعة القوارب - جلف كرافت -.

وأضاف إن تصدير نوعية المنتج وجودته تساهم في دعم الاقتصاد الوطني من حيث رفع اسم الإمارات عالميا.. وقال " أي منتج صادر من الامارات يفتح الابواب لصناعات مستقبلية سواء على مستوى التصدير والاستيراد او ما يتعلق بالسياحة و الاستثمار".

وأوضح الشعالي أن " جلف كرافت " استندت في استراتيجيتها للوصول إلى الأسواق العالمية على سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري والاستثماري التي تنتهجها دولة الامارات العربية المتحدة فبفضل هذه السياسة تمكنت شركة الخليج للقوارب من بناء العلاقات الدولية وفتح قنوات التواصل مع الوكلاء في الأسواق الدولية واستعراض منتجاتها من القوارب واليخوت على مستوى العالم.. ونظراً لتصنيعها للقوارب واليخوت وفقاً لأعلى المواصفات العالمية وبأسعار تنافسية تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها بين أفضل 10 شركات متخصصة في صناعة القوارب واليخوت حول العالم، بدعم من شبكتها العالمية الواسعة والتي تغطي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وحول التحديات التي تواجه الصناعة أوضح رئيس مجلس شركة جلف كرافت.. أن التحديات في بدايات الصناعة كانت كبيرة إلا أنه تم تجاوزها والتغلب عليها ، لكن من أهم التحديات التي تواجه الصناعة حالياً هو كيفية ايجاد بيئة اقليمية مستقرة للصناعة اليخوت في المنطقة وإنشاء بيئة صناعية توفر قطاعات صناعية مكملة ، مؤكدا أن الصناعة بصورة عامة استثمار صعب وبعيد المدى لكنه استثمار مجدي سواء على الصعيد الشخصي أو الوطني او على صعيد الاستثمار" وإضاف إن الصناعة هي معيار تقدم أي دولة و لها ميزات غير مرئية منها الاستثمار في ابناء الوطن من خلال اكسابهم مهارات متجددة بالإضافة إلى مساهمة الصناعة استيراد التيكنولوجيا و العديد من المميزات التي ترفع اسم الدولة على مستوى العالم.

وعن دعم الشركة للسياسة التوطين أكد اهتمام و دعم خاص من الشركة للتوطين وتشجيع الشباب الاماراتي على العمل في قطاع صناعة القوارب واليخوت، مشيرا إلى أنه يتم التواصل باستمرار مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لبحث سبل تشجيع الشباب الإماراتي على الانخراط في الهندسة البحرية.

وقال إنه قطاع متنامي وغني بالفرص المميزة حيث يتوقع أن يرتفع إسهام صناعة القوارب الوطنية في مجمل حجم الصناعة عالمياً خلال السنوات المقبلة في ظل تطور البنية التحتية وزيادة عدد المشاريع البحرية التي تعد داعماً أساسياً لهذه الصناعة.

وعن مستقبل صناعة اليخوت في الامارات قال محمد حسين الشعالي إن العالم متجدد باستمرار وان الصناعة البحرية صناعة قديمة والانسان من بداية ركوبه البحر وهو يفكر في الابحار الأمن و السريع و العديد من المتطلبات التي تزداد مع الوقت و هي متطلبات مستمرة ومتجدد ، مضيفا إنه من الممكن في المستقبل استخدام مواد و طرق في الصناعة تتوافق مع مستجدات العصر و تجعل دولة الامارات رائدة في هذا القطاع من حيث استخدام التكنولوجيا في الصناعة و نوعية المواد المستخدمة بالإضافة إلى الريادة في التصاميم و قيادة هذا القطاع.

وعن تأثر الصناعة بجائحة "كورونا" قال .. " تأثرت كافة القطاعات حول العالم بالجائحة، ولكن بفضل سياسة دولة الامارات العربية في التصدي للأزمة والتصرف السريع فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة، تمكنت الشركة من الاستمرار بالعمليات التشغيلية في المصنع ولكن بالتأكيد مع خفض السعة التشغيلية لـ30%، وهو أمر كان لابد القيام به للحفاظ على صحة وسلامة موظفينا .. وأضاف " قامت الشركة بالتعاون مع عدة شركات محلية لتزويدنا بالمواد الخام اللازمة لبناء القوارب، والتي يتم استيرادها دوليا في الظروف الطبيعية، نظرا للقيود المفروضة على الموردين العالمين في بلادهم، الأمر الذي مكننا من دعم المزودين المحليين في هذه الظروف الاستثنائية".

يذكر أن شركة الخليج لصناعة القوارب أعلنت عن تدشين يختها الميغا "ماجستي 175" ونجاحه في تجربة الإبحار الأولى له ويعد أكبر يخوت الميغا في العالم صنع بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة من الألياف الزجاجية المركبة حاملا شعار " صنع في الإمارات " وسيتم اطلاقة رسمياً خلال العام الجاري مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الامارات، وتواصل "جلف كرافت " في تصنيع القوارب الصغيرة تلبيةً لإحتياجات السوق المحلي الذي يحمل مؤشرات إيجابية من ناحية الطلب، وتعمل الشركة ضمن خططها التوسعية على مستوى العالم على التواصل المستمر مع شركائها في الأسواق الرئيسية بهدف توسيع شبكة الموزعين والوكلاء في كل من أستراليا وآسيا وأوروبا وأمريكا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز