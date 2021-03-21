"ذا بالم تاور" معلم عمراني جديد في قلب "نخلة جميرا" بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

بلغت نسبة إنجاز برج "ذا بالم تاور"، المعلم الجديد التابع لشركة "نخيل" والمكون من 52 طابقاً في "نخلة جميرا" بدبي، نحو 95 في المائة، حيث من المقرر افتتاح كافة مكوناته في أكتوبر من العام الجاري.

ووصلت أعمال التجهيزات في البرج البالغ ارتفاعه 240 متراً فوق الجزيرة المشهورة عالمياً، إلى مراحل متقدمة في حين تم الانتهاء من جميع أعمال الكسوة الخارجية.

يقع برج "ذا بالم تاور" في قلب "نخلة جميرا" الحائزة على جوائز عالمية، ويوفر إطلالات مذهلة غير مسبوقة على الجزيرة والخليج العربي وأفق دبي، فضلاً عن مرافق ذات مستوى عالمي للمقيمين والزوار على حد سواء.

يضم البرج 432 وحدة سكنية فاخرة مفروشة بالكامل، والتي من المقرر تسليمها ابتداءً من شهر أكتوبر من العام الجاري، وفندق "سانت ريجيس دبي – ذا بالم" المكون من 290 غرفة، والذي سيتم افتتاحه هذا الصيف. وتعلو الفندق والشقق السكنية، وجهة للمطاعم والترفيه على السطح مكونة من ثلاثة طوابق تضم منصة المشاهدة "ذي فيو في النخلة" والتي سيتم افتتاحها قريباً، بالإضافة إلى "أورا سكاي بول"، الذي يعتبر واحداً من بين أعلى أحواض السباحة "إنفينيتي" في العالم، ومطعم "سوشي سامبا" الذي يحظى بشهرة عالمية، حيث سيتم افتتاح كلاهما في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة "نخيل": "يعتبر برج "ذا بالم تاور" أحدث المعالم الجديدة التي تنضم إلى الأيقونة المعمارية "نخلة جميرا" وإلى قائمة مشاريع شركة "نخيل" المتنامية في جميع أنحاء دبي. ستدعم مكونات المشروع الفريدة من نوعها، القطاعات السكنية والضيافة والترفيه في الإمارة، وستعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية المستوى للعيش والترفيه والسياحة."

وأضاف كاظم: لقد حظي برج "ذا بالم تاور ريزيدنسز" الذي يعتبر واحداً من أبرز العناوين السكنية المرموقة في المنطقة، باهتمام ملحوظ من قبل المستثمرين حول العالم، حيث يوفر أرقى مستويات المعيشة الفاخرة عبر مجموعة من المرافق ضمن البرج، ومحطة لقطار "ذا بالم مونوريل" في الموقع، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم ووجهات الترفيه في "نخلة جميرا" المتميزة بمواقعها القريبة."

وتتوفر الوحدات السكنية المكونة من استوديوهات وغرفة وغرفتي وثلاث غرف نوم، الواقعة في المستويات من 19 إلى 47 من البرج، بأسعار تبدأ من 1.7 مليون درهم. وسيشغل "فندق سانت ريجيس دبي – ذا بالم" من فئة الخمس نجوم، أول 18 طابق.

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