الإمارات تترأس الاجتماع الـ 27 للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية

المصدر: دبي- البيان

ترأست الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الـ 27 للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، الذي عقد افتراضياً، بحضور كبار مسؤولي قطاع التعدين في السعودية ومصر والأردن وتونس والجزائر والسودان والصومال وسلطنة عمان والكويت والمغرب واليمن، بالإضافة إلى الشركة العربية للتعدين، والمركز الجهوي الأفريقي لعلوم وتقنيات الفضاء، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

وتم خلال الاجتماع استعراض إجراءات عقد فعاليات المؤتمر العربي الدولي الـ 16 للثروة المعدنية، والمعرض المصاحب له، والذي تستضيفه الإمارات من 22 - 24 نوفمبر المقبل كما تم استعراض نشاط المنظمة في قطاع الثروة المعدنية خلال الفترة ما بين اجتماعي اللجنة الاستشارية الـ 26 و27، فضلاً عن متابعة مستجدات منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية، ومستجدات معهد التدريب والاستشارات الصناعية التابع للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

ودعا خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والبنية التحتية، رئيس الاجتماع، إلى ضرورة مواكبة قطاع التعدين العربي لتقنيات الجيل الرابع مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وكان المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين قد افتتح أعمال الاجتماع بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل اللجنة في متابعة أعمال المنظمة، وحرص أعضائها على المشاركة فيها لدعم التنسيق والتكامل العربي، من أجل تنمية قطاع الثروة المعدنية، والعمل على تطويره.

وأكد أنه في إطار توجهات واستراتيجية المنظمة لدعم التجارة العربية البينية قامت المنظمة بإنشاء منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية، لتكون أول منصة تهدف إلى فتح قنوات التواصل بين المؤسسات الإنتاجية، وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد.

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