«شرف دي جي»: العملاء أكثر ميلاً لأتمتة منازلهم

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «شرف دي جي» أن التطور المتزايد لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والاعتماد واسع النطاق لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس وزيادة الوعي البيئي كانت الأكثر تأثيراً على عملية اتخاذ القرار في أوساط عملائها في الإمارات لتحديث وأتمتة منازلهم.

وقال إيه إس بيلاي، المدير العام الأول لشركة «شرف دي جي»: نلمس وجود تطور طبيعي في سلوكيات العملاء، لا سيما وأنّهم باتوا أكثر ميلاً لتحديث وأتمتة منازلهم وحياتهم اليومية، فضلاً عن اهتمامهم بالحفاظ على البيئة محايدة الكربون.

وكان لعوامل مثل التكلفة المعقولة والأداء الحوسبي المتفوق وتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس أثر بالغ على سُبل استمتاع الناس بالمحتوى ومستويات الراحة داخل منازلهم. ويتمحور هذا التوجه حول الجمع بين سرعات الاتصال العالية وتوفر المحتوى عند الطلب والترفيه ومراعاة البيئة في نمط حياة واحد.

وإضافة إلى ذلك، يتواصل نمو سوق الأنظمة المنزلية في جميع أنحاء الإمارات، لا سيما بين مالكي الفلل، الذين يميلون بشكل أكبر لانتقاء المنازل المؤتمتة التي تزخر بمزيج من حلول الترفيه المنزلي، الذي يشمل تجارب السينما المنزلية الجاهزة، وحلول المنزل الذكي بما فيها الأتمتة، أثناء تشغيل منازلهم بالكهرباء اللانهائية من الطاقة الشمسية.

وحتى في ضوء نمو سوق أتمتة المنازل حول العالم بواقع 9% سنوياً، سجّلت شرف دي جي عدداً كبيراً من الاستفسارات حول هذه الحلول في الإمارات، حيث يختار 80% من العملاء اعتماد حلول الترفيه والأتمتة المنزلية من خلال تكنولوجيا إنترنت الأشياء والأجهزة المتصلة.

وتوقعت التقارير المتخصصة نمو سوق أنظمة الأتمتة المنزلية في مختلف أنحاء العالم من 40.8 مليار دولار أمريكي في 2020 وصولاً إلى 63.2 مليار دولار بحلول 2025. ومن ناحية أخرى، عملت «شرف دي جي» على توفير حلول الطاقة الشمسية في أكثر من 550 فيلا، وقامت بتركيب أكثر من 7000 لوح طاقة شمسية.

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