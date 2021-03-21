116 مليوناً أرباح العالمية للتأمينات العامة 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الشركة العالمية للتأمينات العامة القابضة المحدودة IGI عن نتائجها المالية 2020 حيث ارتفع صافي الأرباح عام 2020 إلى 31.6 مليون دولار تعادل نحو 116 مليون درهم مقارنة مع 23.6 مليون دولار في 2019 كما سجّلت 33.8% في إجمالي الأقساط المكتتبة لتصل إلى 467.3 مليون دولار مقارنة مع 349.2 مليون دولار في عام 2019. كما بلغت النسبة المجمعة 89.3% في نهاية يناير مقارنة مع 94.1% في الفترة نفسها من عام 2019. وقال واصف الجبشة، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة إن 2020 كان عاماً ناجحاً لنا على صعد عدة، فأداؤنا المالي كان قوياً رغم العوائق والخلل، كما كان عام 2020 هو عامنا الأول في كوننا شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في سوق ناسداك في الولايات المتحدة الأمريكية. ونتائجنا تؤشر بوضوح إلى مقدرتنا على التكيف وإلى انضباطنا وتركيز فرقنا ومقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا.

وأضاف: إن الشركة قامت بالتوسع ودخول مناطق جغرافية جديدة وتوسيع مجال أعمالنا وزيادة حصتنا في السوق مما أدى إلى زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة إلى أكثر من 33% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 مع المحافظة بالوقت نفسه على ربحية الاكتتاب والحصول على نسبة مجمعة أقل من 90%. ونحن نتوقع أن نحافظ على مسيرتنا هذه خلال عام 2021 وبالمرجح بتأنٍ أكثر وسرعة مقاسة، وبالطبع بالمنهجية الحذرة نفسها في اختيار المخاطرة والمحافظة دوماً على توازن المحفظة.

مؤشرات إيجابية

قال واصف الحبشة إنه مع قرب انتهاء الربع الأول من عام 2021 فإن المؤشرات السعرية ما زالت إيجابية وما زلنا نرى فرصاً مثيرة لبناء وتوسيع أعمالنا. وسنبقى حذرين بإدارة صافي تعرضنا، وذلك لتقليص ملف المخاطرة لنظل محافظين على منهجيتنا طويلة الأمد بتوليد قيمة قوية.

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