حزمة محفزات لمستثمري «عجمان الإعلامية الحرة»

المصدر: عجمان- وام

أعلن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، عن إطلاق المدينة لعرض ترويجي محفز ومشجع لمستثمريها المرتقبين ولفترة محددة (شهر واحد)، وذلك في إطار تنافسيتها مع المناطق الحرة على مستوى الدولة، لخلق جو استثماري يكون من شأنه اجتذاب أكبر شريحة من المستثمرين لها، بالإضافة إلى رعايتها الدائمة والمستمرة لكافة مستثمريها الحاليين، وذلك عن طريق إرضاء طموحاتهم بتقديم أطر دعم مستطاعة بين الحين والآخر وتبعاً للظروف التي يواجهها المتعاملون لديها، وأهمها في الوقت الحالي الآثار السلبية على الحركة الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، وما خلفه من تباطؤ أعمال أثر سلباً على حركة الاستثمار بشكل عام ومستثمري المدينة الإعلامية بشكل خاص.

وأصدر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي قراراً تضمن تقديم حسم يصل إلى 30 في المئة على باقة نادي رجال الأعمال للمستثمرين الجدد الراغبين في تأسيس أعمالهم بالمدينة الإعلامية خلال الفترة القادمة وتحت مظلتها ولمدة شهر واحد يبدأ من اليوم.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن المدينة وضعت منذ نشأتها استراتيجيات هادفة تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو الاستثمارات في دولة الإمارات، مما يؤدي بدوره إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة ليس في إمارة عجمان فقط، بل وفي جميع أنحاء الدولة.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي حرص مدينة عجمان الإعلامية الحرة على استمرارية العمل فيها بكل حرفية وبأقصى درجات المهنية وإصرارها الشديد على التصدي بكل جدية وحزم لأية تأثيرات سلبية قد تنتج عن أزمة فيروس كورونا على المستثمرين في المدينة.

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