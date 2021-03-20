القطاع العقاري المستفيد الأكبر من مبادرة "منح الجنسية"

المصدر: دبي - البيان

يتطلع القطاع العقاري في دولة الإمارات، بحماس شديد إلى الاستفادة من المزايا الإيجابية المتجددة للمبادرات الحكومية ومنها تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بالجنسية وجوازات السفر، والتي ستصب في مصلحة القطاعات الاقتصادية كافة، وفي مقدمتها العقارات، باعتبارها على رأس المستفيدين، إذ تعتبر المبادرة محفزاً كبيراً للقطاع العقاري.

وأعلنت بن غاطي للتطوير، الشركة المتخصصة في قطاع التطوير العقاري بدولة الإمارات، عن إطلاق مسابقة فنية للدخول على سحوبات للفوز بجوائز مالية وعينية مقابل تصوير أحد عقاراتها ونشرها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام".

وتعد مسابقة "بن غاطي للتطوير" فكرة تسويقية مبتكرة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات.

وتعليقاً على المسابقة، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة "بن غاطي للتطوير"، إن المسابقة تستهدف الترويج لمشروعات الشركة وإبراز تصميماتها الفريدة واللون البرتقالي الذي يميز بناياتها، فيما يصل إجمالي قيمة الجوائز نحو 50 ألف درهم.

وأضاف أن هناك 3 شروط بسيطة للمشاركة في المسابقة، الخطوة الأولى: اختيار أحد مباني "بن غاطي" في واحة دبي للسيلكون، ويمكن البحث عبر موقع جوجل فبمجرد كتابة "بن غاطي" ستظهر 6 مباني للشركة في المنطقة.

أما الخطوة الثانية، تتمثل في التقاط الصور للمبني مع الحرص إظهار جمال المبنى والإبداع في التصميم، ويمكن تصوير المبنى لحاله أو مع أشخاص، أو سيارات، أو حيوانات الليفة، طالما تظهر روعة المبنى في الصور الملتقطة.

وأشار بن غاطي، إلى أن الخطوة الثالثة تستوجب مشاركة الصورة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" والإشارة إلى حساب بن غاطي (@Binghatti) بالإضافة إلى إضافة هاشتاج (#BinghattiArt) والتأكد من أن الحساب عام للمشاركة.

وتتضمن قائمة الجوائز، الدخول في سحب على هاتف "آيفون 12"(3 فائزين)، سيتم اختيار فائز كل ثلاثاء على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة، تحديداً (25 مارس 2021، 1 أبريل، 8 أبريل 2021)، وسيتم اختيار أفضل 3 صور وفتح تصويت عبر اللايكات لمدة يومين 48 ساعة وبعدها أكثر صورة حصلت لايكات تفوز بالهاتف.

أما السحوبات المالية، ذكر الرئيس التنفيذي أنه سيكون هناك ٣ فائزين، وسيتم اختيار أفضل 3 صور بالمسابقة من المصورين المحترفين في يوم السبت الموافق 10 أبريل 2021، وتبلغ قيمة الجائزة للفائز بالمركز الأول نحو 20 ألف درهم، أما الفائز بالمركز الثاني 10 آلاف درهم، والمركز الثالث 5 آلاف درهم.

وأفاد بأن تنظيم مثل هذه المسابقات سيكون له مردود تسويقي جيد في التعريف بتصميمات "بن غاطي" التي تركز دائماً على الفخامة وتوفير الراحة والتميز والرفاهية.

وتابع: "تأسيس (بن غاطي) جاء على أسس فنية وجمالية تستهدف من خلالها تغيير مفهوم العقار في المنطقة ككل ليكون هناك نظرة فنية أكثر من كونها استثمارية فقط...كما أن ارتفاع التنافسية بين المطورين العقاريين في دبي وسط السعي إلى ارتياد عوالم جديدة من الابتكار في التصميمات الجاذبة".

وأضاف بن غاطي، أن استراتيجية الشركة تركز على اختيار أفضل المواقع لتأسيس مشروعاتها، بجانب تركيزها على استقطاب فئات الطبقة الوسطى وهي أكبر فئة موجودة في السوق العقاري، بجانب الالتزام بتوفير العقارات بالجودة العالية والأسعار المعقولة والتسليم في الوقت المحدد.

وأضاف بن غاطي، إن شركته توفر للمستثمر امتيازات أهمهما العائد الإيجاري المضمون بسبب مواقع المشاريع وجودة البنايات التي تشيدها، أما العامل الثاني "القيمة مقابل الاستثمار" بسبب الخصومات والأسعار والتي تكون معقولة للسوق.

وقال: "إننا نعتبر التزامنا بمواعيد التسليم أولوية وهي حقيقة معروفة تعززها عمليات التسليم في الوقت المناسب لجميع مشاريع بن غاطي السابقة.. كما أن سعى الشركة إلى إعادة تحديد معايير صناعة العقارات من خلال تقديم مشاريع عالية الجودة وبأسعار معقولة في الوقت المناسب".

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