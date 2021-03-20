"آبل" تمكن حملة هواتف "آيفون 11" المتضررة من استبدال هواتفهم

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

كشفت شركة "آبل" على موقعها الإلكتروني أن نسبة صغيرة من شاشات هاتف "آيفون 11" قد تتوقف عن الاستجابة للمس بسبب مشكلة في وحدة الشاشة، مشيرة إلى أن تاريخ تصنيع الأجهزة المتضررة يعود إلى الفترة من نوفمبر 2019 إلى مايو 2020.

وأطلقت "آبل" خدمة تمكن مالكي "هواتف "آيفون 11" المتضررة في الإمارات من استبدال هواتفهم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الدولة.

وفي حال ظهور هذه المشكلة، يمكن استخدام أداة التحقق من الرقم التسلسلي المتوفرة على موقع الشركة للتأكد ما إذا كان الجهاز مؤهلاً للاستفادة من هذا البرنامج أم لا.

وستقوم"آبل" أو مقدم خدمة معتمد من الشركة بخدمة الأجهزة المؤهلة للاستفادة من خدمة الاستبدال مجانًا، علماً بأن أياً من طرازات "آيفون" الأخرى غير مؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج.

وذكرت الشركة أنه في حال تأثر المستخدم، ودفع مبلغًا لإصلاح الجهاز، فيمكنه الاتصال بخدمة الزبائن في الشركة للاستفسار عن استرداد المبلغ.

وتغطي خدمة الاستبدال أجهزة "آيفون 11" المتضررة لمدة سنتين بعد شراء الهاتف.

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