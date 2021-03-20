38 ملياراً توزيعات 50 شركة مدرجة عن 2020

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة من قبل الشركات المدرجة في الأسواق المحلية قرب 38 مليار درهم عن عام 2020.

وذلك على الرغم من التحديات والصعوبات الناجمة عن جائحة «كورونا»، لتبقى الشركات الإماراتية الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظيراتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأظهر رصد «البيان الاقتصادي» ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية لــ 50 شركة مدرجة حتى أمس، لنحو 37.82 مليار درهم بعضها تم إقرارها، ومن بينها «أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«الشارقة الإسلامي» والنسبة الأكبر لا تزال رهن موافقة الجمعيات العمومية التي ستعقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبلغت التوزيعات النقدية لــ 19 شركة مدرجة في سوق دبي نحو 7.88 مليارات درهم، فيما وصلت توزيعات 31 شركة مدرجة في سوق أبوظبي إلى نحو 29.94 مليار درهم، تشمل توزيعات استثنائية لشركة «اتصالات» بعدما اقترح مجلس إدارتها إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها، واقترح بدلاً عن ذلك توزيع أرباح نقدية .

إضافية لمرة واحدة بنسبة ليصبح إجمالي التوزيعات النقدية عن 2020 ما نسبته 120% من القيمة الاسمية للسهم.

وحلّت شركة «اتصالات» في الصدارة من ناحية أكبر قيمة إجمالية للتوزيعات بنحو 10.43 مليارات درهم ما يعادل 120 فلساً للسهم الواحد، ثم «بنك أبوظبي الأول» بنحو 8.08 مليارات بما يعادل 74 فلساً للسهم، تليه «طاقة» 2.81 مليار، ثم «أدنوك للتوزيع» 2.57 مليار، ثم «الإمارات دبي الوطني» 2.52 مليار، ثم «أبوظبي التجاري» 1.87 مليار، ثم «دبي الإسلامي» 1.44 مليار ثم «دو» 1.269 مليار، و«الدار» 1.14 مليار درهم.

ولا يزال هناك العديد من الشركات لم تفصح حتى الآن عن توزيعاتها النقدية للعام المنصرم، حيث من المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للتوزيعات خلال الفترة المقبلة مع توالي إفصاح الشركات عن مقترحاتها.

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