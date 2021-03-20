تصاعد وتيرة إنشاءات «المنازل العنقودية» في «فيلانوفا»

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

تتصاعد أعمال البناء والتشييد في مشروع «فيلانوفا» الذي تطوره شركة دبي للعقارات، العضو بدبي القابضة في منطقة دبي لاند، محاذياً لمشروع «ذا فيلا»، ويقدم المشروع أحدث أشكال الوحدات المعروفة باسم «المنازل العنقودية» في دبي، ومجموعة من الفيلات المستقلة والشقق.

ويعتمد المشروع على فكرة ما يسمى بالمنازل العنقودية، المستوحاة من الطراز المعماري للبحر المتوسط، وهي مزيج من التجمعات التي تضم أربعة أنواع مختلفة من الوحدات المنسقة حول باحة خاصة، فيما تتبع كل وحدة منها ساحة خلفية خاصة بها. وبهذا يكون «فيلانوفا» تجمعاً متكاملاً لعدد من المنازل العنقودية والفيلات والشقق المقامة وسط الحدائق المنسقة وممرات المشي والدراجات والمساحات الفسيحة من المنتزهات والنوافير.

وسيضم المشروع عدداً من المرافق الترفيهية التي يحتوي كل منها على أحواض السباحة وملاعب الأطفال ومناطق الشواء والتنزه وملاعب كرة السلة، إلى جانب العديد من المرافق الاجتماعية كالمساجد والمحلات التجارية والمساحات المخصصة للجلوس في الهواء الطلق وغيرها.

وأطلقت الشركة مجموعة واسعة من التجمعات السكنية الكبيرة في دبي لاند، ومنها التجمعات المرموقة في مشروعي «مدن» و«سيرينا».

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