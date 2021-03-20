«سوق دبي» يسجل ثاني أعلى صعود في مارس

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع المنصرم بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 14 مليار درهم مدعومة بعمليات شرائية للمؤسسات استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار خصوصاً التي اقترحت توزيعات نقدية سخية أو شهدت أخباراً ومحفزات إيجابية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.18%، وهي ثاني أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية خلال الشهر الجاري، ليغلق عند 2603.91 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقارات والنقل والسلع والاتصالات والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 1.75%، محققاً أكبر صعود أسبوعي منذ شهرين، ليصل إلى 5735.69 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بنحو 5.97 مليارات درهم، منها 4.87 مليارات في أبوظبي و1.1 مليار في دبي، وجرى التداول على 1.5 مليار سهم، موزعة بواقع 822.5 مليوناً في أبوظبي و682.04 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 28.4 ألف صفقة.

معنويات المستثمرين

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لــــ «البيان الاقتصادي»: «واصلت الأسواق الإماراتية تسجيل مكاسب وذلك مع استمرار ارتفاع الأسهم القيادية، وصعود الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية وتماسك أسعار النفط وهو ما كان له الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين.

وأضاف دياب إن المحفزات الإيجابية المعلنة في السوق المحلية وعلى رأسها إعلان إمارة دبي عن خطط لتعزيز القدرة السياحية وزيادة السعة الفندقية على مدار العشرين سنة القادمة.

الأمر الذي سيعزز من الدخل الغير نفطي في البلاد، وأيضاً استمرار عمليات التطعيم في البلاد بوتيرة متسارعة لتعزيز النمو الاقتصادي مع استمرار الجهود والمبادرات الحكومية المتواصلة للتخفيف من تداعيات الجائحة، ستعود بالنفع على الشركات والبنوك المدرجة.

وتابع دياب:»لا شك أن السيطرة على تفشي الفيروس وتماسك الأسواق العالمية واستقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة سوف يساهم في تعزيز الشعور الإيجابي للاستثمار المحلي والمؤسساتي«.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.4% مع نمو»دبي الإسلامي«1.91% و»الإمارات دبي الوطني«1.29%، فيما صعد قطاع العقار 0.3% فقط مدفوعاً بارتفاع»إعمار العقارية«1.67% و»إعمار مولز«1.16% فيما انخفض»ديار«3.7% و»إعمار للتطوير«4.59% و»داماك«2.65% و»الاتحاد العقارية«1.13%.

ونما قطاع الاستثمار 3.02% على وقع مكاسب»دبي للإستثمار«3.9% و»سوق دبي المالي«1.9% فيما انخفض»شعاع كابيتال«5.63%، وارتفع قطاع النقل 1% بعد صعود»أرامكس«3.2% فيما انخفض»العربية للطيران«1.57% و»الخليج للملاحة«0.57%.

تصدر»إعمار العقارية«النشاط مستقطباً 201.076 مليون درهم، تلاه»دبي الإسلامي«153.36 مليون درهم، ثم»غلفا للإستثمار 114.7 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» 111 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 20.6%، تلاه «السلام السودان» 9.09%، ثم «الإثمار» 8.15%، فيما كان «الصناعات الوطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 18.8%، تلاه «آن ديجيال سيرفسس» 11.487%، ثم «بي إتش مباشر» 9.9%.

واتجه المستثمرون العرب نحو الشراء بصافي استثمار 126.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 126.8 مليون درهم موزعة بواقع 4.7 ملايين درهم للخليجيين و11.23 مليون درهم للأجانب و110.87 ملايين درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 2% مع نمو «أبوظبي الأول» 2.51% و«أبوظبي الإسلامي» 3.16% بينما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.16%، وصعد قطاع العقار 1.34% مع ارتفاع «الدار» 1.37% و«رأس الخيمة العقارية» 0.7%. وزاد قطاع الاتصالات 1.75% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع الاستثمار 2.26% مدفوعاً بارتفاع «العالمية القابضة» 2.14% و«إشراق» 7.58% و«الواحة كابيتال» 1.69%، وزاد قطاع الطاقة 1.37% على وقع مكاسب «أدنوك للتوزيع» 2.61% فيما انخفض «دانة غاز» 0.76% واستقر «طاقة».

هيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 1.36 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 947.4 مليون درهم ، ثم «الدار العقارية» 730 مليون درهم، وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 25.27%، تلاه «أبوظبي الوطنية للتكافل» 9.09%، ثم «إشراق» 7.58%، فيما كان «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%، تلاه «الإمارات للتأمين» 9.89%، ثم «الشارقة للأسمنت» 8.77%.

ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 23.7 مليون درهم، منها 2.8 مليون للخليجيين و20.96 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 23.7 مليون درهم، منها 3.4 ملايين للعرب و20.34 مليوناً للأجانب.

المؤسسات

ومالت المؤسسات نحو الشراء الأسبوع الماضي بصافي استثمار 192.6 مليون درهم، منها 158.64 مليوناً في دبي، و34 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 192.6 مليون درهم، موزعة بواقع 158.6 مليوناً في دبي، و34 مليوناً في أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز