جناح الفرص احتفال بتجارب الإنسانية

المصدر: دبي – بشار باغ

يتمحور تصميم جناح الفرص في «إكسبو 2020 دبي» حول التاريخ الغني لـمفهوم «الساحة»، وأهميتها العالمية لكونها ملتقى يجمع الناس، للتواصل على اختلاف أعمارهم ولغاتهم وثقافاتهم، للاحتفال بتجاربنا الإنسانية المشتركة.

وتتجسّد رسالة الجناح لكل زائر في أن كل فرد منا يعيش مع نحو 8 مليارات شخص في العالم، وقد يبدو أن ما يفعله شخص واحد هو أمر غير مؤثر، ولكن حان الوقت لإعادة التفكير في ذلك، لذا سيحفز الجناح كل فرد على أن يكون عاملاً فاعلاً في التغيير الإيجابي ومساهماً في صنع مستقبل أفضل للجميع.

تفاؤل

وسيشعر زوار جناح الفرص بالتفاؤل عندما يتعرفون على قصص ثلاث شخصيات ملهمة وهم: مريم، وآبيل، وماما فاطمة، وهي شخصيات أسهمت كل منهم في تغيير مجتمعهم للأفضل بمبادرات قد تبدو بسيطة، لكن أثرها كان كبيراً على مجتمعاتهم في مجالات حيوية كالغذاء والماء والطاقة.

وينظر الجناح إلى كل فرد على أنه عامل أساسي في تحقيق ثمانية مليارات فرصة، لذا سيوجّه للزوّار فرصة الانضمام للمهمة العالمية، للقضاء على الفقر، والحرص على أن يعيش الناس بسلام وازدهار بحلول عام 2030، ليكون الزوّار سفراء للتغيير الإيجابي في العالم، ليساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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