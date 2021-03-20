650 لوحاً شمسياً تكسو جناح السعودية

المصدر: دبي- البيان

يقوم جناح السعودية في إكسبو 2020 دبي على رؤية واضحة في العلاقة مع البيئة والطبيعة، ويضم الجناح 650 لوحاً شمسياً تم تصنيعها من قبل رواد أعمال محليين في المملكة وفقاً لمقطع فيديو حديث نشره حساب الجناح على تويتر.

ويمتدّ الجناح السعودي على مساحة 13069 متراً مربعاً، أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة قدم ليكون ثاني أكبر جناح من حيث الحجم في إكسبو 2020 دبي، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة لهذا الحدث العالمي.

مستقبل مشرق

ويستعرض الجناح التجربة السعودية في المزج بين ثقافتها الغنية وتقاليدها العميقة من جهة وطموحاتها اللامحدودة لبناء مستقبل مشرق من جهة أخرى.

ويصل ارتفاع مبنى الجناح ما يعادل ستة طوابق، وترمز واجهته المبتكرة إلى الفرص الغنية في المملكة، وثراء ثقافتها وعراقة تراثها وروعة طبيعتها، والقدرات الإبداعية التي يتحلى بها الشعب السعودي وطموحاته للسير قدماً نحو المستقبل. ويضم المبنى الصديق للبيئة 650 لوحاً شمسياً تم تصنيعها من قبل رواد أعمال محليين في المملكة.

كنوز رائعة

وانسجاماً مع شعار إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، يسعى جناح المملكة العربية السعودية إلى التواصل مع الزوار من حول العالم من خلال جولات تستعرض الكنوز الرائعة التي تزخر بها 13 منطقة سعودية.

وسوف يصطحب الجناح زواره في رحلة لا تُنسى للتعرف على المميزات العديدة والعجائب الثرية التي تحفل بها مناطق المملكة، وذلك من خلال إشراكهم في تجارب مدهشة وتفاعلية.

وستشكل الستارة المائية للجناح عامل جذب رئيسياً إلى جانب العديد من الفعاليات والأعمال الفنية لمبدعين سعوديين والتي ستُعرض على شاشة LED زجاجية بحجم 1320 قدماً مربعة. كما سيحتل عمل فني مذهل موقعاً مهمّاً في الجناح، حيث يحتوي على 2030 قطعة كريستالية تمثل رؤية السعودية 2030.

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