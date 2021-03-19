«دي إكس بي» تبحث الثلاثاء تنفيذ قرارات الجمعية العمومیة

المصدر: دبي - البيان

يجتمع مجلس إدارة «دي إكس بي إنترتينمنتس» الثلاثاء المقبل لإصدار القرارات اللازمة التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 9 مارس.

وذكرت الشركة في بيان أمس سوق دبي المالي، أن القرارات تشمل الموافقة على تحويل الدين المصرفي ذي الأولوية إلى 53.4 مليار سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها درهم لكل سهم في رأسمال الشركة بسعر تحويل قدره 0.08 درهم لكل سهم، وزيادة رأس المال المصدر للشركة بمقدار 53.4 مليار درهم ليصبح 62.8 مليون درهم.

كما تشمل القرارات تعديل المادة 5/‏‏1 من النظام الأساسي، وتفويض كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بالإنابة وأى شخص أخر مفوض من قبلهم، مجتمعين أو منفردين، بالسلطة المفوضة لاتخاذ جميع الخطوات واعتماد جميع القرارات اللازمة حسب الاقتضاء لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وتقديم طلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع للحصول على شهادة تؤكد زيادة رأس المال والموافقة على إدراج الأسهم الجديدة.

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