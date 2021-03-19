تأجيل عمومية «إعمار العقارية» إلى 11 أبريل المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إعمار العقارية» عن تأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي، حيث قالت الشركة في إفصاح أرسلته إلى سوق دبي المالي أمس إنه تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوي إلى الأحد 11 أبريل 2021.

كانت «إعمار العقارية» حددت الأربعاء 7 أبريل المقبل موعداً لانعقاد العمومية التي تناقش عملية الاندماج المزمع إتمامها بين كل من الشركة وإعمار مولز، شركة مراكز التسوق والتجزئة، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن طريق الضم.

كما تنظر العمومية في إقرار البيانات المالية الموحدة للشركة عن عام 2020، وعرض مقترح على الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 715.97 مليون درهم بنسبة 10% من رأس المال بواقع 10 فلوس للسهم الواحد.

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