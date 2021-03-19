القطامي رئيساً لبنك دبي التجاري والمنصوري نائباً

المصدر: دبي - البيان

وافق مجلس إدارة بنك دبي التجاري، على انتخاب معالي حميد محمد عبيد القطامي رئيساً للمجلس، وذلك خلال اجتماعه أول من أمس.

كما وافق المجلس على انتخاب معالي سلطان سعيد محمد المنصوري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وأقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% من رأسمال البنك أي بما يعادل 560.5 مليون درهم، ويكون أخر يوم شراء للاستحقاق 24 مارس والاستبعاد من الأرباح 25 مارس، وتاريخ صاحب الحق ومالك السهم 28 مارس 2021.

ووافقت الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020، كما تم اقتراحها وهي مبلغ 15.4 مليون درهم وقررت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

واعتمدت الجمعية القرارات الخاصة وهي الموافقة على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل وقيمته الإسمية الإجمالية الخالية 3 مليارات دولار وإصدار أي سندات دين منطوية تحت البرنامج والموافقة على التعديلات المقترحة لبعض مواد النظام الأساسي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز