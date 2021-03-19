مشتريات المؤسسات تمنح الأسهم 14 ملياراً في أسبوع

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع المنقضي، بعدما ربح رأسمالها السوقي نحو 14 مليار درهم، مدعوماً بعمليات شرائية للمؤسسات، استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار، خصوصاً، التي اقترحت توزيعات نقدية سخيّة، أو شهدت أخباراً ومحفّزات إيجابية.

وارتفع سوق دبي 1.18 %، إلى 2603.91 نقاط، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقارات والنقل والسلع والاتصالات والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 1.75 %، عند 5735.69 نقطة، بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بنحو 5.97 مليارات درهم، منها 4.87 مليارات في أبوظبي، و1.1 مليار في دبي، وجرى التداول على 1.5 مليار سهم، موزعة بواقع 822.5 مليوناً في أبوظبي، و682.04 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 28.4 ألف صفقة.

وعزز مكاسب الأسهم، اتجاه المستثمرين الخليجيين والمواطنين نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 23.7 مليون درهم، وأيضاً اتجاه المستثمرين العرب بسوق دبي نحو الشراء، بصافي استثمار 126.8 مليون درهم، إضافة إلى اتجاه المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 192.6 مليون درهم، منها 158.64 مليوناً في سوق دبي، و34 مليوناً في سوق أبوظبي.

وعلى صعيد الأسهم القيادية والدفاعية، ارتفع في سوق دبي «دبي الإسلامي» 1.91 %، و«الإمارات دبي الوطني» 1.29 %، و«إعمار العقارية» 1.67 %، و«إعمار مولز» 1.16 %، و«دبي للاستثمار» 3.9 %، و«سوق دبي المالي» 1.9 %، و«أرامكس» 3.2 %، بينما في أبوظبي، ارتفع «أبوظبي الأول» 2.51 %، و«أبوظبي الإسلامي» 3.16 %، و«الدار» 1.37 %، و«أدنوك للتوزيع» 2.61 %، و«اتصالات» 1.75 %، و«رأس الخيمة العقارية» 0.7 %، و«العالمية القاضة» 2.14 %، و«إشراق» 7.58 %، و«الواحة كابيتال» 1.69 %.

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