«مجوهرات جوهرة» تطرح مجموعة «أمي دنيتي»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت «مجوهرات جوهرة» مجموعتها الجديدة «أمي دنيتي» الخاصة بعيد الأم 2021. وتضم المجموعة 3 قلادات تحتوي كل منها على كلمة «أمي».

وتأتي مجموعة «أمي دنيتي» بتصاميم مختلفة لتناسب مختلف الأذواق، فمنها تراثية من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً بتصاميم تبرز روح الأصالة، منقوش عليها كلمة أمي ومزينة بالأحجار وحبات اللؤلؤ. وهناك قلادات من الذهب عيار 18 قيراطاً مع كلمة أمي بالخط العربي الأنيق ومرصعة بالألماس. ولمحبي الذهب الملون تتوفر مجموعة قلادات بأحجام وأشكال مختلفة بلون الذهب الأصفر والوردي والأبيض وتعكس كلمة أمي مرآة من الداخل.

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