«اللجنة المصرفية» بغرفة التجارة الدولية الأفضل أداءً في 2020

المصدر: دبي ـ البيان

تصدرت اللجنة المصرفية الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية - الإمارات قائمة أفضل اللجان أداءً ضمن شبكة اللجان العالمية التابعة لغرفة التجارة الدولية خلال العام 2020. ليضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها غرفة التجارة الدولية - الإمارات.

وأعلن أحمد لوتاه، رئيس اللجنة المصرفية، أن اللجنة قد تصدرت قائمة أفضل اللجان أداءً على المستوى العالمي في عام 2020. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة المصرفية الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية - الإمارات التي عُقدت افتراضياً خلال الشهر الجاري.

وجرى خلال الاجتماع اعتماد تشكيل اللجنة التوجيهية الجديدة للفترة 2021 ـ 2023. وتم التصويت بالإجماع على استمرار أحمد لوتاه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الهلال كابيتال، في رئاسة اللجنة المصرفية، في حين تم انتخاب هوني جارج، رئيس قسم التجارة وسلسلة التوريد في مجموعة سويفت ونزار الدين، عضو اللجنة التنفيذية التابع للجنة المصرفية كنواب للرئيس، كما تم انتخاب توم أوبراين، مستشار التجارة الفني في شركة «تشاينا سيستمز»، كمنسق للأنشطة والفعاليات.

وأكد لوتاه في كلمته خلال الاجتماع الافتراضي على أن اللجنة التوجيهية الجديدة التابعة لغرفة التجارة الدولية - الإمارات ستمضي قدماً نحو التميز وتحقيق المراكز الريادية من خلال التواصل مع أعضائها المقيمين في الإمارات والدول الأخرى والمساهمة في تسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة.

وأضاف: «تعتبر قواعد تمويل التجارة الدولية وتطبيقها بصورة صحيحة أمراً بالغ الأهمية في الحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد العالمية خلال هذه الأوقات الصعبة. لاسيما أن قواعد تمويل التجارة العالمية التي تم تجربتها وأثبتت فاعليتها تدعم إنجاز معاملات تجارية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات».

من جانبه، أشاد حسن الهاشمي الأمين العام لغرفة التجارة الدولية ـ الإمارات، بقرار غرفة التجارة الدولية باختيارها دبي المدينة المضيفة لعقد اجتماع اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية 2022، تزامناً مع استضافة الإمارة لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وأثنى لوتاه على فوز اللجنة المصرفية الإماراتية بشرف استضافة اجتماع اللجنة 2022. فمن خلال اختيار دبي لاحتضان هذا الحدث المهم للمرة الثالثة، ستكون الإمارات أكثر دولة حظيت باستضافة هذا الحدث.

وسيعقد اجتماع اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية 2022 تحت شعار «ربط عالم التجارة - صناعة المستقبل» الذي يعكس وفقاً لتصريحات لوتاه خلال الاجتماع روح غرفة التجارة الدولية وطموح اللجنة المصرفية الإماراتية التابعة لغرفة التجارة الدولية.

ومن جانبه استعرض فينسنت أوبراين، مدير غرفة التجارة الدولية ـ الإمارات، أمام المشاركين العديد من الإنجازات والفعاليات الدولية التي نظمتها اللجنة المصرفية الإماراتية التابعة لغرفة التجارة الدولية ـ الإمارات خلال العام الماضي 2020.

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