إفصاحات وتوزيعات

المصدر: دبي - البيان

- أقرت الجمعية العمومية لشركة أورينت للتأمين، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40 % من رأس المال، ومقدارها 200 مليون درهم.

- حققت شركة الصقر الوطنية للتأمين، أرباحاً صافية بلغت 5.7 ملايين درهم خلال عام 2020، مقابل 4.8 ملايين درهم في 2019، وتم تحديد يوم 18 أبريل المقبل، لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

- أعلن بنك المشرق عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 28 مارس 2021.

- أفصحت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وهم خالد القبيسي، زياد كلداري، عبد الله الشامسي، يسري الهاشمي، إيمان السويدي، ومحمد عبيد بن عمير.

- تعقد شركة «إسمنت رأس الخيمة»، اجتماع الجمعية العمومية في 11 أبريل القادم، للنظر في مقترح مجلس الإدارة، بشأن عدم توزيع أرباح، سواء نقدية أو أسهم منحة عن 2020.

- وافق مجلس إدارة شركة «ميثاق للتأمين التكافلي»، على مقترح زيادة رأسمال الشركة نقداً من 150 مليون درهم، حتى 400 مليون درهم.

- يجتمع مجلس إدارة شركة «طيران أبوظبي» في 23 مارس الجاري، لمناقشة فرصة استثمارية استحواذية محتملة.

- تعقد شركة «دار التأمين»، اجتماع الجمعية العمومية في 12 أبريل القادم، للنظر في مقترحات مجلس الإدارة، بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 4 % للسهم من رأس المال، بحدود 4.75 ملايين درهم.

- أوصى مجلس إدارة «الشارقة للتأمين»، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7 % من رأس المال عن عام 2020، بواقع 7 فلوس للسهم الواحد.

- تكبدت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، خسائر متراكمة بنحو 293.2 مليون درهم، تعادل 25 % من رأس المال، مشيرة إلى اتخاذها عدة إجراءات لمعالجتها، تشمل إعادة الدخول إلى السوق، بعد رفع التعليق المؤقت إلى السعودية والبحرين والكويت وعمان، وإعادة هيكلة محفظة المنتجات، وإطلاق منتجات جديدة في مجالات علاجية جديدة، في أسواق مختلفة.

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