«لولو» تطلق عروض المنتجات المستوردة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «لولو» للتجزئة حملة ترويجية تقدم خصومات كبيرة على مجموعة واسعة من المنتجات المستوردة من حول العالم، لتلبي احتياجات عملائها.

وتتميز الحملة بصفقات مغرية على منتجات لولو وعلى الفئات الأخرى مثل البقالة والأغذية الطازجة والمستلزمات المنزلية والأثاث الخارجي والأزياء والأجهزة القابلة للارتداء، وتتوفر العروض حتى 27 مارس عبر متاجر لولو في الإمارات.

وقال شميم سينولابدين، مدير قسم العلامة الخاصة في «لولو»: «شهدنا ارتفاعاً كبيراً على التسوق لشراء البقالة والمستلزمات المنزلية، ولهذا السبب قمنا بترويج أكثر من 2300 منتج من أفضل الشركات المصنعة للأغذية ونمط الحياة بأسعار معقولة، نظراً لأن منتجات البقالة ومستلزمات النظافة، يتم استهلاكها بشكل أساسي يومياً. ويفيد العرض عملاءنا في التسوق على نحو أكثر فعالية من حيث التكلفة خاصة للتخزين استعداداً لشهر رمضان الكريم».

وتتولى «لولو» إدارة مكاتب تصدير الأغذية ومرافق التصنيع الخاصة بها في 22 دولة، لضمان الإمداد الكافي لكل من المنتجات الغذائية وغير الغذائية داخل شبكتها، وهو ما يدعم الأمن الغذائي للدولة ويضمن أسعاراً تنافسية، تقدم عبر محلات الهايبرماركت التابعة لها ليس في الإمارات فحسب، بل في جميع أنحاء الخليج.

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