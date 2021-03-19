بحث أثر دعم المرأة في بيئة العمل على مستقبل المنطقة اقتصادياً

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت مبادرة بيرل، وهي منظمة رائدة غير ربحية مكرسة لتلبية الحاجة المتزايدة لممارسات الحوكمة الرشيدة للشركات، وتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية عبر القطاع الخاص في منطقة الخليج، بالتعاون مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة (نماء)، ندوة حوارية ناقشت خلالها دور المرأة وحجم تمثيلها في بيئة العمل، وأثره على اقتصاد منطقة الخليج العربي.

وافتتحت الندوة الفيديوية ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وشارك فيها رنا زمعي المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي بمجموعة نسما القابضة في السعودية، ومريم زمان الشريكة ورئيسة حوكمة الشركات في كي بي. إم. جي الخليج الأدنى، وأدارت الحوار رانية سعداوي المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل.

وتناولت الندوة دور القيادة العليا وتحقيق التنوع في مجالس إدارة الشركات، والسياسات التي يمكن للشركات في منطقة الخليج تنفيذها لبناء قوة عاملة متنوعة وتنميتها، كما توقفت عند آليات تمكين الشركات من تطوير مهارات النساء على المدى الطويل.

ووصفت ريم بن كرم، المشاركين في الندوة خلال كلمتها الافتتاحية بأنهم «غيروا قواعد اللعبة»، لافتة إلى «أن قصص النجاح الاستثنائية لهاتين السيدتين ستظهر إلى العلن بعدما أثبتن أن التكافؤ بين الجنسين في سوق العمل كان هو الخيار الصحيح».

وأشارت إلى أن نماء أطلقت في 2019، منصة «ارتقاء»، وهي منصة عالمية للنساء تهدف إلى المساهمة في تعزيز وترسيخ فهم جديد أكثر قوة ووضوحاً لقيمة الأعمال.

وكذلك للقيمة الاجتماعية للإدماج الاقتصادي للمرأة إلى جانب تحقيق زيادة في الإقبال على مبادئ تمكين المرأة العالمية، من خلال سد الفجوات المعرفية، ودفع التغيير لتحقيق المساواة بين الجنسين باعتبارها عنصراً أساسياً لازدهار المجتمعات والاقتصادات.

وأشادت رنا زمعي بالنقاش الحيوي لبحث السياسات والأساليب التي يجب اتباعها لتحسين أداء الشركات وإنتاجيتها، والدفع بالمزيد من الأعمال والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تعزيز وترسيخ مكانة المرأة بما ينسجم مع رؤية السعودية".

وقالت مريم زمان: تقوم مبادرة بيرل بدور أساسي يتجسد في خلق حوارات حيوية تؤثر في الهيكل العام والسياسات الأساسية للشركات وبنيتها العامة.

حيث تساهم في نشر الوعي بأهمية توفير بيئة داعمة للمرأة، ما يعني أن على المنظمات المساهمة والمبادرة لتحقيق انعكاسات إيجابية على المرأة في سوق العمل، تحقق لها حالة توازن صحي في حياتها العملية، يعزز من فرص استبقائها داخل المؤسسات والشركات.

ولفتت زمان إلى أن شركة كي بي إم ج تعمل على اتباع نهج واضح يفيد المرأة من خلال آليات عديدة تسهم في تعزيز الإدماج والتنوع في مكان العمل، ويتجلى ذلك بأشكال عدة وتقديم الدعم لجميع الموظفات، مثل إجازة الأمومة الممتدة والمرنة، وتشجيع وتحفيز النساء المبتكرات وذوات التفكير المستقبلي على المشاركة بنشاط في طرح أفكارهن ومبادراتهن.

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