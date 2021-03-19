إطلاق منصة آي إف إس كلاود السحابية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة آي إف إس منصة آي إف إس كلاود، وهي منصة موحدة تربط كافة منتجاتها لتوفير كافة القدرات التي تحتاج إليها الشركات لتجميع العملاء والموظفين والموجودات.

وصممت المنصة للبنية السحابية لكي يمكن استخدامها في مقر الشركة إذا فضلت المؤسسة ذلك الخيار.

وتحقق المنصة البساطة والابتكار وتتيح الخيارات للمؤسسات التي تحتاج لتطوير نماذج أعمال جديدة ولضبط التكاليف والتوسع بسرعة أكبر. كما أن بوسع الشركات التي تستخدم المنصة التوسع بسهولة والانتقال إلى وظائف جديدة بكل بساطة عبر الإضافات الجديدة أو القدرات المبتكرة عندما يحين الوقت المناسب لذلك.

وقال دارين روس، الرئيس التنفيذي لشركة آي إف إس: الطريق إلى التحول الرقمي ليس بسيطاً، فمعظم الأعمال تتسم بالتعقيد وبوجود سلاسل القيمة ذات التفاصيل الدقيقة، ولهذا السبب تنجح القليل من المؤسسات، فيما يقدم عدد ضئيل من المزودين الأدوات التي تتيح ذلك النجاح. يجب أن تكون الابتكارات الرقمية سهلة الاستخدام ومدمجة ضمن عمليات الأعمال اليومية.

وبفضل دمج الابتكارات الرقمية، تتضمن منصة آي إف إس كلاود كذلك خدمات جديدة ومحسّنة للتطبيقات للأعمال الذكية والذاتية التي يمكن استخدامها ضمن منتجات آي إف إس في مختلف القطاعات، مما يجعلها عملية وذات تكلفة معقولة للعملاء، بحيث يمكنهم الاستفادة من التقنيات المتطورة كتعلّم الآلة والواقع المعزز والمختلط والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

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